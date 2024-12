Adm: Alesse a Bolzano inaugura la nuova direzione del Trentino Alto Adige

Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, ha inaugurato oggi a Bolzano la nuova Direzione territoriale del Trentino-Alto Adige alla presenza delle autorità locali, dei dirigenti e dei funzionari di ADM. L’evento rientra nell’ambito della complessa riorganizzazione territoriale voluta da Alesse fin dal suo insediamento al vertice dell’Agenzia, il quale ha portato a compimento una riforma storica per l’ammodernamento dell’Amministrazione che dirige.

Dopo essere stato ieri negli uffici di Trento, Alesse ha dedicato la giornata odierna alla visita di quelli di Bolzano, dove ha incontrato il personale al quale ha illustrato il progetto di ampliamento degli spazi dedicati alle aree di competenza di Giochi e Tabacchi.

“Grazie alla sua posizione geografica, che lo pone come punto di accesso e di transito per i flussi commerciali nazionali e internazionali, il Trentino-Alto Adige a livello doganale costituisce uno snodo strategico. In tale scenario, non sorprende che i nostri dati rilevino un aumento costante delle operazioni doganali in questa Regione, segnale di un sistema economico vivace e proiettato verso il futuro. Le imprese locali rappresentano un modello di resilienza e di competitività e l’impegno dell’Agenzia nel sostenerne le attività è massimo. Tale approccio si affianca, inoltre, a un investimento senza precedenti nell’innovazione tecnologica: le piattaforme informatiche integrate garantiranno, infatti, un controllo ancora più preciso delle attività doganali e dei monopoli” così Alesse a conclusione della sua missione.

