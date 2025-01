Acadi al Master di Tor Vergata: antiriciclaggio e devianze patologiche al centro della formazione

Anche quest’anno il Presidente di Acadi, l’Associazione che rappresenta i concessionari del gioco legale in Italia, Geronimo Cardia, ha rinnovato la sua collaborazione con il prestigioso Master in Anticorruzione, Legalità,

Anche quest’anno il Presidente di Acadi, l’Associazione che rappresenta i concessionari del gioco legale in Italia, Geronimo Cardia, ha rinnovato la sua collaborazione con il prestigioso Master in Anticorruzione, Legalità, Controlli Interni e Risk Management dell’Università di Tor Vergata. Il programma, organizzato congiuntamente dalle Facoltà di Economia e Giurisprudenza, rappresenta un punto di riferimento per la formazione avanzata su temi di cruciale importanza per il sistema economico e legale. La lezione si è tenuta il 14 gennaio 2025 nell’ambito del Modulo X, dedicato all’approfondimento delle relazioni tra corruzione e altre devianze patologiche, con particolare attenzione a fenomeni come evasione fiscale, riciclaggio, autoriciclaggio e falso in bilancio.

La sessione è stata condotta da Geronimo Cardia offrendo una panoramica dettagliata sul tema delle “Devianze oggetto di segnalazione e de-risking ingiustificato nella normativa antiriciclaggio”. Nel corso della lezione sono stati analizzati in modo approfondito i meccanismi di riciclaggio e finanziamento illecito, nonché le norme internazionali e nazionali che regolano questi fenomeni. Particolare attenzione è stata riservata agli interventi legislativi degli ultimi anni, come le riforme introdotte nel 2015 e 2017, e all’applicazione del principio del tempus regit actum.

Un aspetto centrale della lezione è stato il fenomeno del de-risking ingiustificato, una pratica che comporta l’esclusione di determinati soggetti o categorie dai servizi finanziari a causa di una percezione erronea o eccessivamente prudente dei rischi legati al riciclaggio. In questo contesto, è stato sottolineato come molte banche adottino atteggiamenti discriminatori nei confronti delle aziende del settore del gioco legale, nonostante queste operino in totale legalità e trasparenza attraverso modelli particolarmente efficaci e sofisticati di conformità normativa. Tale boicottaggio è stato definito inaccettabile, poiché penalizza un settore che non solo si attiene rigorosamente alle normative vigenti, ma rappresenta anche un presidio fondamentale per il contrasto al gioco illegale e per la tutela dell’economia legale. L’analisi ha incluso le posizioni ufficiali dell’Autorità Bancaria Europea (EBA) e l’illustrazione di casi concreti, evidenziando le implicazioni per i settori più esposti, incluso quello del gioco legale.

Per arricchire ulteriormente l’esperienza formativa, durante l’evento è stato presentato un paper riepilogativo che raccoglie i principali argomenti trattati, corredato da riferimenti a pubblicazioni di settore e casi pratici. Questo strumento fornisce agli studenti del Master una base solida per approfondire le tematiche affrontate e applicare le conoscenze acquisite in contesti professionali.

La collaborazione con l’Università di Tor Vergata dimostra ancora una volta l’importanza di un dialogo costruttivo tra accademia, professionisti e istituzioni nel promuovere cultura della legalità, formazione specializzata e approcci innovativi per contrastare le devianze patologiche che minacciano il sistema economico e sociale.

Peraltro Acadi ribadisce il suo impegno per garantire trasparenza e integrità nel settore del gioco legale, sottolineando l’urgenza di un cambio di paradigma che consenta alle aziende del comparto di operare senza ostacoli discriminatori da parte del sistema bancario, in linea con il ruolo cruciale che svolgono nella lotta contro l’illegalità e nella protezione dell’economia regolamentata.

