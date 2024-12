Si terrà questa mattina a Bari il Forum nazionale su “Gioco a distanza – Normativa antiriciclaggio & innovazioni”, organizzato dal concessionario di giochi pubblici Betpoint in collaborazione con la European

Si terrà questa mattina a Bari il Forum nazionale su “Gioco a distanza – Normativa antiriciclaggio & innovazioni”, organizzato dal concessionario di giochi pubblici Betpoint in collaborazione con la European School of Banking Management e la Scuola Italiana Antiriciclaggio & Compliance.

L’evento, che si svolgerà nella mattinata, sarà inaugurato dal CEO di Betpoint, Giuseppe Simone, e dal Direttore della European School of Banking Management, Sergio Silvestri, che svolgerà anche il ruolo di moderatore dei lavori.

Ad aprire i lavori sarà il Generale Michele Carbone, Direttore della DIA (Direzione Investigativa Antimafia), che approfondirà il tema riguardante gli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio applicabili ai concessionari per il gioco a distanza e il D.Lgs 41/2024, con un focus sull’audizione alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Tra gli altri interventi della giornata:

Luca Turchi, Responsabile Ufficio Controlli Giochi dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che presenterà i dati economici dei giochi pubblici e i rischi sottesi;

Emmanuele Di Fenza, già Group Head AML di Intesa Sanpaolo, parlerà del processo di segnalazione delle operazioni sospette come strumento essenziale per la tracciabilità dei flussi finanziari, analizzando schemi comportamentali anomali;

Marcello Presilla, Avvocato e Integrity Executive di Sportradar AG, discuterà dell’adeguata verifica nelle società di gaming attraverso l’analisi di un caso concreto;

Matilde Tariciotti, Avvocato amministrativista – of counsel Studio CMOS, affronterà il tema del riordino dei giochi e degli scenari futuri per gli operatori del settore;

Marco Zechini, Avvocato e co-founder partner presso ALMA LED, chiuderà i lavori con un intervento dedicato alla tracciabilità dei flussi di transazione e alle possibili sinergie tra operatori di gioco e fornitori di servizi di pagamento.

L’incontro rappresenta un’occasione unica per approfondire le sfide e le opportunità legate alla normativa antiriciclaggio nel settore del gioco a distanza, con un’attenzione particolare alle innovazioni e alle best practice per garantire la compliance e la trasparenza.

