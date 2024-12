10&Lotto: vincite da 30.000 Euro a Faenza (RN) e a Monte di Procida NA)

Il concorso del 10&Lotto di venerdì 13 dicembre ha portato fortuna a Faenza (RN) e Monte di Procida (NA), con due vincite da 30.000 euro ciascuna, ottenute rispettivamente con un “sette” e un “sei” Doppio Oro.

In Emilia-Romagna si segnala un’altra vincita a Castello D’Argile (BO), del valore di 6.000 euro, mentre in Campania spicca una giocata vincente a Pompei per 6.300 euro.

Nel concorso del 14 dicembre, il 10&Lotto ha premiato Venezia e Sanremo (IM) con due vincite da 30.000 euro ciascuna. Anche Bellaria Igea Marina (RN) festeggia, grazie a un “nove” che ha fruttato 20.000 euro.

In totale, l’ultimo concorso del 10&Lotto ha distribuito premi per 24,9 milioni di euro in tutta Italia, portando il monte premi complessivo del 2024 a ben 3,6 miliardi di euro.

PressGiochi