10&Lotto: premiata la Lombardia con vincite per oltre 80mila euro

Il 10eLotto del 14 gennaio premia la Lombardia, dove sono state registrate diverse vincite significative. La più alta spicca a Milano, con un premio da 50.000 euro ottenuto grazie a un “nove” Oro giocato in modalità “frequente”.

A Bresso, in provincia di Milano, un “sei” Oro ha fruttato 12.500 euro, mentre a Solbiate con Cagno si festeggiano due vincite da 10.000 euro ciascuna, entrambe realizzate con un “sette” Oro.

Da segnalare la vincita di Peschici, in provincia di Foggia, qui è stato centrato un “otto” Oro da ben 30.000 euro.

L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per un totale di 28,8 milioni di euro in tutta Italia, portando il montepremi complessivo dall’inizio dell’anno a 153,7 milioni di euro.

