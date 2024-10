Treviso, slot accese fuori orario consentito. La Guardia di Finanza sanziona due bar

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto due bar, situati rispettivamente a Mogliano e Morgano, che tenevano accese le slot machine in orari non consentiti, violando la

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Treviso hanno scoperto due bar, situati rispettivamente a Mogliano e Morgano, che tenevano accese le slot machine in orari non consentiti, violando la normativa regionale che regola l’uso delle macchine per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo.

Durante i controlli, i finanzieri hanno trovato otto slot machine attive nelle fasce orarie protette, ovvero tra le 13 e le 15, in violazione delle disposizioni che impongono lo spegnimento delle macchinette dalle 7 alle 9, dalle 13 alle 15 e dalle 18 alle 20.

I due locali coinvolti, gestiti da cittadini stranieri, sono stati multati per un totale di 4.000 euro, sanzione già versata dagli esercenti. Entrambi i gestori sono stati anche segnalati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Venezia.

L’individuazione delle irregolarità è stata possibile grazie a servizi di appostamento effettuati dai finanzieri del Gruppo di Treviso, che avevano notato un movimento anomalo di persone nelle fasce orarie vietate. I militari hanno quindi pianificato un controllo nei due bar, trovando quattro slot machine accese in ciascun locale, usate da alcuni clienti.

Questi interventi, condotti dalla Guardia di Finanza in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mirano a proteggere sia gli operatori onesti che rispettano le regole, sia i giocatori, in un settore delicato come quello del gioco d’azzardo.

PressGiochi