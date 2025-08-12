Newsletter

12 Agosto 2025 - 17:03

Locke (NAGRA): “Intensificare collaborazione tra enti regolatori europei e nord americani per maggiore tutela dei giocatori”

Il nuovo presidente della North American Gaming Regulators Association (NAGRA) Jeremy Locke ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami con gli enti regolatori del gioco d’azzardo in Europa. Intervenendo

12 Agosto 2025

Il nuovo presidente della North American Gaming Regulators Association (NAGRA) Jeremy Locke ha sottolineato la necessità di rafforzare i legami con gli enti regolatori del gioco d’azzardo in Europa. Intervenendo in un podcast trasmesso dalla Gambling Commission britannica, ha affermato che è necessaria una maggiore collaborazione per affrontare in modo efficace le sfide presenti su entrambe le sponde dell’Atlantico.

Secondo Locke, esiste un interesse condiviso tra tutti gli enti di vigilanza in Nord America e in Europa a lavorare insieme, poiché ciò permetterebbe di scambiarsi competenze, buone pratiche e persino monitorare operatori scorretti.

“Abbiamo notato che ci sono eventi nel Regno Unito e nel resto d’Europa su cui i nostri mercati nordamericani stanno scommettendo,” ha spiegato Locke. “Quindi, quando riceviamo segnalazioni relative all’integrità, dobbiamo unirci. Il Regno Unito potrebbe avere il proprio team che sta analizzando lo stesso evento, ma possiamo agire in modo molto più efficiente e rapido se coordiniamo le attività di entrambi i regolatori.”

Locke ha affermato che NAGRA ha deciso di collaborare con la UK Gambling Commission perché desidera allinearsi con i leader del settore europeo e imparare ad adattare i quadri normativi al panorama del gioco d’azzardo in rapida evoluzione in Nord America.

Ha promosso una collaborazione più profonda tra i regolatori dei diversi continenti, suggerendo che, sebbene un modello normativo unico e unificato possa non essere realizzabile, una maggiore armonizzazione potrebbe facilitare la conformità per gli operatori e migliorare l’efficienza regolatoria.

“Dobbiamo trovare un modo per offrire servizi regolatori più fluidi in mercati integrati. Dovremmo mantenere standard elevati, ma rendere semplice per gli operatori comprendere quali sono i requisiti,” ha spiegato Locke con convinzione, sottolineando che una collaborazione più forte non è solo auspicabile, ma inevitabile, poiché il mondo si sta orientando verso un quadro globale del gioco d’azzardo che pone al centro la tutela dei consumatori e non lascia spazio agli operatori scorretti.

 

PressGiochi

Fonte immagine: https://depositphotos.com/

banner articolo interno
PressGiochi

