12 Agosto 2025 - 17:03

Press Giochi

La Liga – Per la vittoria del campionato è testa a testa Barcellona – Real Madrid: entrambe a 2,00 su Sisal.it

Al via il 17 agosto il campionato spagnolo, che avrà come protagoniste Barcellona e Real Madrid. Le due eterne rivali della Liga sono infatti le favorite per la vittoria dello

12 Agosto 2025

Al via il 17 agosto il campionato spagnolo, che avrà come protagoniste Barcellona e Real Madrid. Le due eterne rivali della Liga sono infatti le favorite per la vittoria dello scudetto, come del resto avviene da sempre: su 93 edizioni di Liga fin qui disputate, Real e Barça se ne sono spartite oltre 60, 36 vittorie dei Blancos e 29 successi dei blaugrana. Il Barcellona vuole mantenere il titolo conquistato la scorsa stagione, puntando ancora sui suoi giovani talenti, su tutti Lamine Yamal; in casa del Real, invece, dopo una stagione altalenante, c’è voglia di riscatto e stelle come Vinicius, Mbappé e Bellingham puntano a riportare lo scudetto a casa. Per gli esperti di Sisal, la corsa al titolo sarà dunque una questione tra gli uomini di Flick e quelli di Xabi Alonso, proposti entrambi a 2,00.

Nella diarchia della Liga, il ruolo del terzo incomodo lo recita l’Atletico Madrid, che non vince il campionato dalla stagione 2020-2021. La squadra di Simeone è la prima inseguitrice di Barcellona e Real, anche se decisamente staccata, con il successo finale a 9,00. Alle spalle delle tre big, si posiziona l’Athletic Bilbao, la cui vittoria del campionato è però molto difficile, a 25,00. Altre squadre come Real Sociedad, Betis e Girona possono sorprendere se mantengono ritmo e forma visti nella seconda parte del campionato, ma possono ambire alle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee: lo scudetto è infatti un miraggio, a 66,00 per le prime due e a 100,00 per il Girona.

 

