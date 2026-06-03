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Novomatic Italia rinnova il suo sostegno al Premio Ingenio al Femminile

Anche per il 2026, NOVOMATIC Italia sostiene il Premio Ingenio al Femminile, promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con Cesop HR Consulting Company. Il sostegno a questa iniziativa

03 Giugno 2026

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Anche per il 2026, NOVOMATIC Italia sostiene il Premio Ingenio al Femminile, promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri in collaborazione con Cesop HR Consulting Company.

Il sostegno a questa iniziativa conferma l’impegno dell’azienda nella valorizzazione del talento femminile nelle discipline STEM e nella promozione di una cultura dell’innovazione sempre più inclusiva e orientata al futuro. Le sfide tecnologiche richiedono infatti contesti in cui ogni persona possa esprimere il proprio potenziale, contribuendo con competenze, idee e prospettive differenti.

L’innovazione nasce anche dal confronto tra visioni diverse. Per questo NOVOMATIC Italia supporta con convinzione Ingenio al Femminile, un progetto che promuove la pluralità di pensiero, contrasta gli stereotipi e valorizza il merito.

Investire nelle competenze e in ambienti inclusivi significa contribuire alla costruzione di un futuro in cui le nuove generazioni possano crescere con fiducia nelle proprie capacità e partecipare attivamente a un progresso sostenibile e innovativo.

«Il merito si esprime davvero in contesti capaci di includere, valorizzare e far emergere ogni talento», afferma Rossella Magurno, Group Human Resources Director di NOVOMATIC Italia.

 

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