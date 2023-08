Zitro approva il trasferimento dell’ICE

Come ormai tutti sanno, dal 2025 la ICE si trasferirà da Londra a Barcellona. Nel rispetto della volontà della maggioranza degli espositori, hannodetto gli organizzatori. Ed ora una conferma giunge dalla Zitro, importante costruttore di slot con sede operativa a Barcellona, che negli anni ha imposto il proprio marchio grazie anche alla costante partecipazione alla fiera londinese.

“Nel corso degli anni, ICE London si è affermata come un clamoroso successo nel settore dei giochi, riunendo leader, fornitori, operatori e professionisti del gioco da tutto il mondo – si legge nel comunicato ufficiale dell’azienda -. È diventata la fiera più importante d’Europa e ha dimostrato di essere lo spazio ideale per coltivare relazioni commerciali e creare nuove opportunità per le aziende per espandere la loro portata globale.”

“Tuttavia, un buon numero di espositori, tra cui Zitro, si sono trovati ad affrontare sfide significative, come l’insufficiente per la crescita futura del proprio spazio espositivo, le complessità logistiche e i costi estremamente elevati. Tali sfide sono state comunicate a Clarion e siamo stati lieti che ciò abbia contribuito alla revisione formale attraverso il recente processo di offerta.”

“Sosteniamo pienamente l’annuncio di Clarion di trasferire ICE nella vibrante città di Barcellona, ​​una destinazione che crediamo sia perfettamente attrezzata per ospitare le future edizioni di ICE. Riteniamo che questa mossa sarà un passo importante per aiutare sia l’ICE che l’industria a crescere in collaborazione con il mercato europeo dei giochi.

“Aumenterà anche la dimensione globale di ICE, poiché il trasferimento di ICE in Spagna attirerà senza dubbio un numero maggiore di operatori latinoamericani, a causa dei legami emotivi e culturali tra la Spagna e i paesi dell’America Latina”.

Pressgiochi