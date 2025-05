Zega (Codere Italia): “Concessionari impegnati nella legalità, sempre in prima linea per contrastare la dipendenza da gioco”

«Negli ultimi anni, la politica ha introdotto restrizioni al settore del gioco legale senza però affrontare in profondità il vero problema: la lotta alla dipendenza patologica».

Lo ha dichiarato Marco Zega, direttore Affari Istituzionali e Sviluppo Business di Codere Italia, durante il convegno “In nome della Legalità – Senza regole non c’è gioco sicuro”, svoltosi il 14 maggio a Salerno presso il Palazzo di Città.

Zega ha evidenziato un paradosso che affligge il settore: «In questa fase cresce la spesa nel gioco, ma non cresce in modo proporzionale il gettito erariale. Come operatori vogliamo lottare contro il pregiudizio che regna su questo settore e subiamo la concorrenza di chi non rispetta le norme».

«Come operatori autorizzati dallo Stato, rispettiamo pienamente le convenzioni previste. Ma vogliamo continuare a svolgere il nostro lavoro per ciò che è: offrire tempo di intrattenimento, non gestire patologie. Non vogliamo giocatori problematici nelle nostre sale. E non possiamo – né dobbiamo – essere lasciati soli a fronteggiare un fenomeno complesso come quello del gioco patologico».

Proprio per questo, ha aggiunto Zega, è importante rafforzare il dialogo tra tutti gli attori coinvolti: istituzioni, sanità pubblica, operatori del settore e società civile. «Il nostro impegno – ha concluso – è reale: promuoviamo attivamente eventi come questo per stimolare un confronto serio, responsabile e costruttivo. Solo così possiamo garantire un gioco sicuro, legale e sostenibile per tutti»

PressGiochi