Zamparelli (STS Fit): “Serve memoria, non dimentichiamo le cose positive realizzare dalla rete delle imprese del gioco”

“Quella tra tabacchi e giochi è una collaborazione fondamentale iniziata dal dopoguerra. Il gioco legale è nel nostro Paese considerata una attività importante per i numeri che realizza. Ultimamente purtroppo si combatte il gioco in maniera indistinta, senza distinzione tra legale e illegale. Quello che manca è un po’ memoria per capire i passi fatti nel nostro Paese. Con il nostro lavoro abbiamo tolto entrate alla criminalità, dimentichiamo che le scommesse legali ci sono sempre state ma prima venivano raccolte nella clandestinità.

Diamo valore alla rete legale altrimenti l’illegalità prende il sopravvento. Aiutiamo le aziende a poter operare. Le fasce orarie sono fuori dal tempo in un momento in cui le distanze sono annullate dalla tecnologia. Non si considera il fatto che in un momento in cui le attività chiudono e le città si desertificano sia la politica ad imporre la chiusura delle attività sane”.

Lo ha affermato Emilio Zamparelli di STS FIT intervenendo ad Enada Roma Whorkshop.

PressGiochi