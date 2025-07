Zamparelli (STS-FIT): “Senza regole chiare si consegna il giocatore all’illegalità”

“Senza regole chiare si consegna il giocatore all’illegalità”: questo il monito lanciato da Emilio Zamparelli, presidente di STS FIT in occasione del convegno “Giocare da Grandi” tenuto oggi a Roma. Zamparelli ha inoltre voluto ricordare i molti passi avanti compiuti dal settore sul piano della responsabilità e della tutela, spesso ignorati nel racconto pubblico, e ha sottolineato come il cambiamento tecnologico abbia modificato profondamente le dinamiche del gioco.

“Davvero crediamo che il giocatore possa essere tutelato senza una cornice regolatoria chiara? Senza una normativa precisa, finiremo per consegnare il giocatore all’illegalità, in un contesto dove non potremo più davvero aiutarlo. Dobbiamo intervenire in un sistema dove sia possibile intercettare i problemi, altrimenti parliamo di tutela come se fossimo ancora all’anno zero — ma non è così.

Negli ultimi 15 anni si è fatto davvero molto. Dal 2009 a oggi non esiste un provvedimento sul gioco che non contenga misure di tutela per il giocatore. E questo non solo grazie allo Stato, ma anche grazie all’impegno del settore stesso. Purtroppo però, molte delle campagne informative fatte sono state dimenticate.

Il mercato, nel frattempo, si è digitalizzato e trasformato profondamente: prima il gioco era quasi esclusivamente ‘analogico’ e nei locali c’era una figura, l’esercente, che poteva intervenire. Oggi, in un contesto così cambiato, le tutele devono evolversi con la stessa rapidità”.

