Zaia a Mattino Cinque: “Sì alle manifestazioni, ma senza sfociare nella violenza”

Il Presidente veneto, Luca Zaia, si è espresso in merito a quanto è successo nella giornata di ieri durante la manifestazione IoApro. Intervistato a Mattino Cinque, ha spiegato: “Oggi incontrerò una rappresentanza di lavoratori, credo che la manifestazione sia il sale della democrazia, ma penso anche che quando trascende e si trasforma in violenza non c’entri più nulla con la democrazia: questi fatti sono da condannare quando parte la violenza. I miei ristoratori, gli esercenti, gli albergatori non vanno in piazza per far casino ma per portare la loro istanza che è la disperazione. Molte attività non rialzeranno la serranda. Le piazze non vanno mai ignorate, è fondamentale ascoltare il grido di questi operatori, ma la violenza va condannata senza se e senza ma. I miei esercenti quando hanno visto la malaparata se ne sono chiamati fuori. Le scene di aggressione alle Forze di Polizia sono incomprensibili. Il momento non è facile, la disperazione c’è, stiamo facendo l’impossibile per riaprire con le regole e le vaccinazioni sono direttamente correlate alle riaperture”.

PressGiochi