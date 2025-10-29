YouTube, dal 17 novembre saranno introdotte ulteriori restrizioni su contenuti legati al gioco e videogiochi

A partire dal 17 novembre, YouTube introdurrà nuove regole più restrittive per i contenuti legati al gioco d’azzardo e alla violenza nei videogiochi. Questo aggiornamento normativo mira ad adeguarsi ai nuovi standard digitali e a garantire una maggiore sicurezza per gli utenti, tenendo conto di fenomeni emergenti come le scommesse tramite beni digitali e token non fungibili (NFT).

Attualmente, la piattaforma limita i contenuti che rimandano a siti di gioco non certificati da Google. Con le nuove disposizioni, tali restrizioni si estenderanno anche al gioco d’azzardo che avviene all’interno delle economie virtuali.

Le nuove linee guida vietano o limitano i video che indirizzano gli utenti verso piattaforme dove si può scommettere utilizzando asset digitali, come skin di videogiochi, oggetti cosmetici o NFT con valore economico. I canali che promuovono scommesse basate su oggetti virtuali rischiano la rimozione dei contenuti o l’imposizione di limiti di età. Anche i giochi che simulano ambienti da casinò, come slot online, roulette e altri, saranno soggetti a restrizioni. Da metà novembre, tali video saranno automaticamente riservati a un pubblico adulto, anche se non prevedono l’uso di denaro reale.

YouTube ha precisato che questi contenuti potranno comunque essere pubblicati, ma dovranno essere accessibili solo agli utenti maggiorenni. L’obiettivo principale di queste modifiche, infatti, è ridurre l’esposizione dei minori a contenuti che riproducono comportamenti legati al gioco d’azzardo.

Oltre a intervenire sui contenuti legati al gioco d’azzardo, YouTube sta aggiornando anche le proprie linee guida riguardo alla violenza nei videogiochi. La piattaforma introdurrà restrizioni di età per i video che rappresentano scene di violenza realistica contro personaggi umani o antropomorfi, comprese situazioni di tortura o gravi danni inflitti a civili.

L’applicazione di queste regole varierà in base a elementi come la durata delle scene violente, la loro centralità nel video e il livello di realismo con cui sono rappresentate. I creatori che producono contenuti horror, d’azione o simulazioni militari potrebbero essere chiamati a modificare, sfocare o eliminare determinate sequenze per evitare sanzioni.

YouTube ha chiarito che queste modifiche hanno un approccio pragmatico e non punitivo: i video già pubblicati che rientrano nei nuovi criteri non comporteranno penalizzazioni per i canali, ma potranno essere soggetti a limiti di età o rimossi.

La piattaforma invita i creator a esaminare i propri contenuti e a utilizzare gli strumenti di editing e sfocatura disponibili per adeguarsi prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Chi ritiene che i propri video siano stati segnalati in modo errato potrà comunque presentare ricorso contro le restrizioni applicate.

