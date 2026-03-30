Yggdrasil e Codere Italia, partnership strategica per crescere nel mercato italiano

Yggdrasil rafforza la propria presenza nel mercato regolamentato italiano grazie a un nuovo accordo con Codere Italia, segnando un passo rilevante per entrambe le realtà.

I clienti di Codere Italia possono ora accedere a un’ampia selezione di titoli ad alte prestazioni firmati Yggdrasil, arricchendo l’offerta casinò con contenuti premium già affermati a livello internazionale e apprezzati anche dal pubblico italiano. Tra i giochi disponibili figurano Easter Island, Golden Fish Tank e Arthur’s Fortune.

Oltre ai contenuti proprietari, Yggdrasil distribuirà anche i giochi sviluppati attraverso il programma YGG Masters, ampliando ulteriormente il catalogo a disposizione dell’operatore.

La collaborazione si inserisce nella strategia di espansione di Codere, che punta a rafforzare la propria presenza in Italia, primo mercato europeo al di fuori della Spagna. In questo contesto, Yggdrasil è stata individuata come partner chiave per sostenere la crescita del segmento casinò online.

L’ingresso e lo sviluppo nel mercato italiano sono stati resi possibili anche grazie alla partnership di Yggdrasil con Microgame, che ha consentito una rapida integrazione con gli operatori attivi nel contesto regolamentato nazionale.

L’Italia si conferma uno dei mercati più rilevanti in Europa per il gioco online e rappresenta un tassello centrale nella strategia di crescita globale di Yggdrasil, soprattutto attraverso collaborazioni con operatori di primo piano come Codere.

“Questa partnership rappresenta un passo importante per Yggdrasil in Italia – ha dichiarato Giovanni Foderá, Client Success Manager per il mercato italiano – e grazie all’integrazione dei nostri giochi tramite Microgame crediamo che si tratti di una combinazione vincente per tutte le parti coinvolte”.

“L’Italia è il nostro primo mercato europeo al di fuori della Spagna – ha aggiunto Roberto Russo, Online Gaming Operation Director di Codere Italia – e per questo era fondamentale scegliere i partner giusti. La reputazione di Yggdrasil per giochi di alta qualità e coinvolgenti la rende una scelta naturale, e siamo orgogliosi di avviare la nostra espansione italiana con il loro portafoglio”.

PressGiochi