X Factor, la semifinale. Su Sisal.it sorpasso di Matteo Longobardi su Angelica Bove: ora è lui il favorito a quota 2,00

X Factor alle battute finali, il talent è arrivato alla semifinale e, dei sette cantanti in gara che questa sera presenteranno i loro inediti, tre torneranno a casa e quattro si affronteranno nella finalissima della prossima settimana. Una serata da dentro o fuori dunque, con una tripla eliminazione che promette scintille sul palco e sul bacone dei giudici. Colpo di scena nelle previsioni dei favoriti, Angela Bove, sin dall’inizio di questa edizione indicata come la principale candidata per la vittoria finale, dopo esser finita al ballottaggio nella scorsa puntata, ha perso lo scettro di favorita. Per gli esperti di Sisal infatti, ora è Matteo Longobardi in arte Il Solito Dandy, in forza alla squadra di Dargen D’Amico, il primo candidato a quota 2,00 con la Bove che insegue a 2,50. Sul terzo gradino del podio, a pari merito, le due cantanti della squadra di Fedez, Sara Sorrenti e Maria Tomba, entrambe a 6,00.

Altro ex aequo quello tra Andrea Settembre, della squadra di Dargen D’Amico, e gli Astromare, ora capitanati da Ambra dopo l’addio di Morgan che sono proposti più lontani dal trionfo, a quota 16,00, mentre il gruppo degli Stunt Pilots chiude la classifica a 20,00. Sulla lavagna di Sisal è possibile divertirsi anche con i Testa a Testa. C’è quello tra i due gruppi rimasti in gara, gli Stunt Pilots e gli Astromare, con i primi in vantaggio a 1,60 contro il 2,10 dei secondi; e il derby nella squadra di Fedez tra Maria Tomba e Sara Sorrenti, in cui comanda la Tomba a 1,55 contro il 2,20 della compagna di squadra.

PressGiochi