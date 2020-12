X Factor, la finale. Il favorito Blind se la gioca con Casa di Lego. Su Sisal Matchpoint si scommette anche sul Podio in ordine

Si alza il sipario sulla finale di X Factor, i 4 cantanti che si sfideranno per la vittoria sono Blind, Casa di Lego, Naip e i Little Pieces of Marmelade, curiosamente uno per ogni giudice. In prima fila, secondo gli esperti di Sisal Matchpoint, ci sono il rapper di Emma, Blind, favorito a 2,30, e Casa di Lego, la giovane guidata da Hell Raton con la voce migliore di questa edizione, a 2.50. Naip, l’Over capitanato da Mika, si candida come outsider, il suo successo si gioca a 4.00 mentre i Little Pieces of Marmelade, il Gruppo di Manuel Agnelli, potrebbero essere la vera sorpresa di questa edizione: da principali indiziati all’eliminazione già dai primi live, a papabili vincitori a quota 6.00. Anche tra gli scommettitori è testa a testa tra Blind e Casa di Lego, entrambi hanno infatti raccolto il 23% delle preferenze.

Sul tabellone Matchpoint ci si può divertire anche con il Podio in ordine: l’opzione Blind – Casa di Lego – Naip è quella più probabile, a 3.00, mentre invertendo Casa di Lego prima con Blind secondo e Naip terzo si sale a 4.00. Naip vincitore con Blind sul secondo gradino del podio e Casa di Lego sul terzo è un’idea a 5.00. Attenzione alla combo che sovverte il pronostico, la vittoria dei Little Pieces of Marmelade, con Casa di Lego seconda e Blind terzo si gioca a 16.00.

PressGiochi