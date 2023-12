X Factor, la finale. È Fedez contro Dargen D’amico, loro i 4 cantanti rimasti in gara

La 17esima edizione di X Factor volge al termine e tutto è pronto per la finalissima, in cui verrà emesso il verdetto sul vincitore. La sfida è tutta tra i giudici Fedez e Dargen D’amico, con Ambra fuori dai giochi: dei 4 cantanti in gara infatti, due appartengono alla squadra di Fedez – Maria Tomba e Sara Sorrenti – e due a quella di Dargen – Fabrizio Longobardi e il gruppo degli Stunt Pilots. Per gli esperti di Sisal, le favorite sono le due ragazze della scuderia di Fedez, un duello tutto al femminile che le vede alla pari, entrambe a quota 2,75. Si sale a 4,50 per il successo degli Stunt Pilots mentre all’ultimo posto si piazza Fabrizio Longobardi – il Solito Dandy, a quota 6,00. Ovvio dunque che Fedez sia avanti nella sfida con il giudice rivale, a 1,40 contro il 2,50 di Dargen D’amico.

Chi sarà il primo cantante a venire eliminato nella serata della finale? A rischiare di più sono gli Stunt Pilots, a 2,25, in bilico anche Fabrizio Longobardi, a 3,00 mentre Sara Sorrenti, a 5,00, e Maria Tomba, a 7,50, hanno maggiori chance di arrivare fino alla fine. Si punta anche sul possibile podio, il più quotato è quello composto da Maria Tomba, Sara Sorrenti e Fabrizio Longobardi, a 5,00, seguito dal podio che inverte solo il secondo e il terzo posto ovvero Maria Tromba, Fabrizio Longobardi e Sara Sorrenti a 6.00. I podi meno probabili sono invece Stunt Pilots, Fabrizio Longobardi e Sara Sorrenti e Fabrizio Longobardi, Stunt Pilots e Sara Sorrenti, a 33.00.

PressGiochi