X Factor. I Melancholia superano Mydrama e sono i favoriti a 3.00. Filippo Santi primo indiziato all’eliminazione, a 1.50 su Sisal Matchpoint

Alla vigilia del terzo live di X Factor, i Melancholia si prendono la scena e sorpassano Mydrama nella classifica dei favoriti di Sisal Matchpoint. Il Gruppo capitanato da Manuel Agnelli si conferma sul primo gradino del podio, a quota 3.00, mentre Mydrama, che la scorsa settimana era appaiata con il gruppo di Foligno, sale a 3.50. Resta in primissima fila anche Blind, a 4.50, che viene raggiunto alla stessa quota da Casa di Lego: la cantante Under di Hell Raton ha impressionato per la sua voce e il suo talento e, dopo il secondo Live, è in netta discesa rispetto a quota 6.00 di sette giorni fa. Giù dal podio, molto staccati, troviamo Cmqmartina e Little Pieces of Marmelade, entrambi a 12.00, con Blue Phelix proposto a 16.00.

Dopo la doppia eliminazione di Eda Marì e i Manitoba, a rischiare di più nel terzo Live è Filippo Santi, l’Under di Emma che si è già salvato in due ballottaggi: la sua eliminazione sembra scontata, a 1.50, ma non stanno tranquilli nemmeno i due concorrenti rimasti tra gli Over di Mika, Vergo e N.A.I.P, la cui eliminazione è data rispettivamente a 3.75 e a 4.50. Gli scommettitori sono d’accordo con i bookmaker, il 40% punta infatti sui Melancholia per la vittoria del talent show e il 90% è certo dell’eliminazione di Filippo Santi.

Hell Raton, che ha ancora la squadra al completo, mantiene il ruolo di giudice favorito con il trionfo che vale 1.90. Lo insegue Manuel Agnelli che, nonostante abbia perso i Manitoba, resta stabile a 2.75. Ancora indietro Emma e Mika, la cui vittoria vale rispettivamente 4.25 e 12.00.

PressGiochi