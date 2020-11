X Factor. I Melancholia favoritissimi a 1.80. Blind e Casa di Lego inseguono a 4.00 e 5.00

I Melancholia sono sempre più protagonisti ad X Factor. Dopo il quarto live show, il Gruppo guidato da Manuel Agnelli ha rafforzato la sua leadership, aumentando il vantaggio sugli altri artisti in gara nelle quote degli esperti di Sisal Matchpoint.

La quota sulla loro vittoria infatti, scende ancora e passa dal 2.50 della scorsa settimana a 1.80. Il più vicino ai favoriti è Blind, il rapper della scuderia di Emma, ma a debita distanza, stabile a quota 4.00 mentre Casa di Lego diventa la terza preferita dei bookmaker, a 5.00. I Melancholia sono i favoriti anche degli scommettitori, il 44% ha infatti puntato sulla loro vittoria, con il 18% che invece preferisce Blind. In difficoltà nel quarto live, tanto da finire al ballottaggio, è apparsa Mydrama e così la sua quota per il trionfo finale si impenna, passando da 4.00 a 9.00. L’Under della squadra di Hell Raton appare comunque al sicuro da una possibile eliminazione, che rischiano invece Naip, unico concorrente rimasto a Mika, a 16.00, ma soprattutto i Little Pieces of Marmalade e Cmqmartina, entrambi proposti a 20.00.

Sorpasso di Manuel Agnelli su Hell Raton, nella categoria dei giudici: il capitano dei Gruppi scende a 1.80, dal 2.75 di scorsa settimana, scavalcando Hell Raton che sale da 1.90 a 3.00. Emma può giocarsela a quota 4.00, mentre Mika ha meno chance dei suoi colleghi, a 16.00.

PressGiochi