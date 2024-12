X Factor 2024 – I Patagarri favoritissimi per il trionfo finale. Achille Lauro, su Sisal.it, punta alla doppietta tra talent show e Sanremo

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Napoli si prepara ad accogliere la finalissima di X Factor 2024, in programma giovedì sera in Piazza del Plebiscito. Secondo gli esperti Sisal

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Napoli si prepara ad accogliere la finalissima di X Factor 2024, in programma giovedì sera in Piazza del Plebiscito. Secondo gli esperti Sisal I Patagarri sono i grandi favoriti per trionfare nel talent show e succedere, nell’albo d’oro del programma, a Sarafine. Il jazz potrebbe trionfare per la prima volta grazie all’interpretazione del quintetto lombardo offerto a 2,25. Il successo di Achille Lauro, il loro giudice, è invece dato a quota rasoterra 1,16 avendo portato tutti i suoi artisti all’atto conclusivo della kermesse: sarà lo stesso spirito con cui l’ecclettico cantautore parteciperà anche a Sanremo? Al momento la sua possibile vittoria sul palco dell’Ariston si gioca a 9,00 ma sicuramente Lauro si giocherà le sue carte fino alla fine.

In 18 edizioni di X Factor, i gruppi hanno vinto solo 3 volte, la categoria più premiata è infatti sempre stata quella dei solisti. Lorenzo Salvetti, a 4,00, rimane il principale antagonista de I Patagarri mentre Mimì e il secondo gruppo in gara, Les Votives, sono appaiati in quota a 5,00 e sognano una serata da outsider per ribaltare i pronostici della vigilia.

La storia del programma insegna che…i Måneskin, arrivati secondi nel 2017, o solisti come Noemi, hanno dimostrato che non sarà solo il trionfo in finale a determinare il successo del proprio X Factor. Non ci resta dunque che aspettare domani per scoprire il verdetto!

