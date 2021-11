X Factor 2021. Erio sempre favorito, a 3,00 su Sisal.it. Mutonia e Versailles a rischio eliminazione, a 2,75

È il momento del terzo live di X Factor, gli artisti in gara, dopo aver presentato i loro inediti nella prima puntata e cover nella seconda, riproporranno altre cover. La terza puntata partirà con il botto: i due concorrenti meno ascoltati nell’ultima settimana, e quindi meno graditi al mondo discografico, saranno protagonisti di un ballottaggio di fronte ai giudici, che decideranno il secondo eliminato di questa edizione. Per gli esperti di Sisal Matchpoint a rischiare sono in due: i Mutonia, il gruppo di Manuel Agnelli, e Versailles, del roster di Hell Raton, entrambi indiziati ad abbandonare il talent a 2,75. Possibile l’eliminazione anche per i Bengala Fire, a 3,50, insieme a Karakaz e Le Endrigo, a 4,50.

Le prime due esibizioni intanto, non hanno smosso Erio dalla prima posizione nella classifica dei favoriti di Sisal. Il cantante, della squadra di Manuel Agnelli, è il principale indiziato al successo, a 3,00, e resta anche il favorito degli scommettitori, con il 32% delle preferenze. Subito dietro, un ex aequo con Gianmaria, di Emma, e Fellow, guidato da Mika, entrambi a 4,00. Scala posizioni Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, che in una settimana passa da 7,50 a 6,00, mentre Nika Paris, la 16enne bulgara della squadra di Mika, resta stabile a 7,50. Si sale a 16,00 per i Karakaz, Le Endrigo e Vale LP mentre in fondo alla classifica troviamo Bengala Fire e Mutonia, a 33,00, e in ultima posizione Versailles, a 66,00.

Nella sfida sul banco dei giudici è ancora in vantaggio Manuel Agnelli, a 2,75, inseguito da Emma, a 3,00 e da Mika a 3,50. Più indietro Hell Raton, la cui vittoria è proposta a 4,50.

