X Factor 2021. Erio resta il favorito, a 2,50 su Sisal.it

Si è conclusa senza eliminazioni la prima puntata di X Factor, i 12 artisti in gara hanno preso le misure del palcoscenico del Teatro Repower esibendosi con i loro inediti e ora, per il secondo Live, saranno alle prese con le Cover. Il debutto dei concorrenti in gara non ha cambiato le gerarchie degli esperti di Sisal Matchpoint che continuano a indicare come favorito Erio, del roster di Manuel Agnelli, la cui vittoria del talent passa dal 3,00 della scorsa settimana al 2,50 attuale. Erio è anche il preferito degli scommettitori, ha infatti raccolto il 40% delle preferenze. Il primo rivale è Gianmaria, della squadra di Emma, a 4,50, mentre poco più indietro c’è Fellow, guidato da Mika, il cui successo è proposto a 5,00. A 7,50 troviamo pari merito Nika Paris, la 16enne bulgara della squadra di Mika, ed Edoardo Spinsante, in arte Baltimora, del terzetto di Hell Raton. A quota 16,00 si piazza Vale LP, mentre non sembra proprio l’anno dei Gruppi, i primi di quelli in gara sono infatti a quota 20,00, si tratta di Le Endrigo e dei Karakaz, Versailles è a 33,00, mentre chiudono la classifica gli altri 3 Gruppi: a 50,00 i Bengala Fire e a 66,00 Mutonia e Westfalia.

In ottica eliminazione – la prima ci sarà stasera – sono proprio i Gruppi i principali indiziati. A rischiare di più sono i Westfalia, candidati ad abbandonare il programma a 1,80, ma non stanno tranquilli nemmeno i Mutonia a 3,00, insieme al solista del roster di Hell Raton, Versailles. Ad abbandonare la competizione potrebbero essere anche i Bengala Fire e i Karakaz, entrambi a 3,50. Sul fronte giudici, Manuel Agnelli mantiene il ruolo di favorito anzi, lo consolida passando da 2.50 a 2,25. Alle sue spalle si piazza Emma, a 3,50, mentre per la vittoria di Mika e Hell Raton si sale rispettivamente a 4,00 e 4,50.

PressGiochi