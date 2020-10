X Factor 2020, partono i Live Show. Mydrama è la preferita degli esperti di Sisal Matchpoint, vincente a 3.00. L’esordiente Hell Raton è il favorito tra i giudici, a 2.00.

La 14esima edizione di X Factor entra nel vivo con i Live Show. Comincia dunque la gara vera e propria e i 12 artisti sono pronti a darsi battaglia a suon di musica. Tante le novità di quest’anno, in particolare sul banco dei giudici completamente rinnovato rispetto alla scorsa edizione: due grandi ritorni, quelli di Manuel Agnelli (Gruppi) e Mika (Over) a cui si aggiungono due interessanti new entry, Emma (Under uomini) e Hell Raton (Under donna). Ma non solo, per la prima volta quest’anno si parte subito con gli inediti dei cantanti. Gli esperti di Sisal Matchpoint indicano le loro prime preferenze e al momento la favorita è una Under Donna, Mydrama apparsa come l’asso nella manica di Hell Raton: il suo trionfo è a 3.00. Poco indietro il Gruppo dei Melancholia, band perugina scelta da Manuel Agnelli e data vincente a 3.50. Sul terzo gradino del podio pre Live Show si piazza un’altra donna Under, Casadilego, a 4.50.

Fuori dal podio troviamo il rapper Blind, della squadra di Emma, proposto a 6.00, la terza concorrente di Hell Raton, Cmqmartina, a 7.50, e Blue Phelix, altro artista guidato da Emma, a 9.00. Staccata Eda Mari, l’Over di Mika, a 12.00, a 16.00 il duo Littel Pieces of Marmelade portati ai Live da Agnelli, mentre sono 4 i papabili alla prima eliminazione: l’Under Filippo Santi, il Gruppo dei Manitoba, e due concorrenti di Mika, Vergo e Naip, tutti a 20.00.

Alla sua prima esperienza nel talent show, Hell Raton si è già fatto notare e la sua sembra la categoria sulla carta più forte: è infatti il giovane rapper e produttore il favorito alla vittoria, a quota 2.00, indietro di poco Manuel Agnelli che, dopo esserci andato vicino nell’edizione del 2018 con i Maneskin, ci riprova e il suo successo è a 2.75. Più difficile la vittoria di Emma all’esordio, a 4.50, mentre Mika che torna a fare il giudice a X Factor dopo 5 anni, è il più lontano dal trionfo, a 7.50.

PressGiochi