X Factor 2020. I Melancholia raggiungono Mydrama in testa alla lavagna di Sisal Matchpoint: entrambi favoriti a 3.00. Eda Marì prima candidata all’eliminazione, a 1.60

Dopo la presentazione degli inediti nella prima puntata, prosegue lo show di X Factor e le prime esibizioni hanno già modificato le gerarchie dei bookmaker. Su Sisal Matchpoint infatti, il gruppo dei Melancholia con l’inedito “Leon” raggiunge in lavagna la favorita della scorsa settimana Mydrama ed ora entrambi sono indicati come principali candidati alla vittoria a quota 3.00. Scala posizioni anche Blind grazie al singolo “Cuore nero” che è già una hit, il suo successo scende da 6.00 a 5.00 mentre Casadilego sale da 4.50 a 6.00. Subito dietro un’altra Under donna, Cmqmartina, che si piazza a 9.00 mentre a 12.00 troviamo il gruppo Little Pieces of Marmalade.

In ottica eliminazione – la prima ci sarà stasera – non stanno tranquilli i Manitoba, candidati ad abbandonare il programma a 4.00, e nemmeno Filippo Santi, a 2.50, ma a rischiare di più è Eda Marì, già al ballottaggio e che stasera sfiderà in un ballottaggio immediato l’artista con l’inedito meno ascoltato in questa settimana di lancio: la prima eliminazione sembra essere la sua, a 1.60.

Sul fronte giudici, Hell Raton mantiene il primato anzi lo consolida passando da 2.00 a 1.85, alle sue spalle Manuel Agnelli, a 2.75 mentre Emma e Mika sembrano più lontani dalla vittoria rispettivamente a 4.50 e a 12.00. Chi preferiscono gli scommettitori? Per gli artisti, si ripropone il testa a testa Melancholia Vs Mydrama, i primi con il 33% delle puntate, la seconda con il 28%. Tra i giudici, il 62% ha scelto la vittoria di Hell Raton.

