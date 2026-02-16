Wynn Macao: ricavi in crescita del 4,4% nel quarto trimestre, ma cala l’utile netto del gruppo

Nel quarto trimestre del 2025, le attività di Wynn Macao hanno generato ricavi per 967,7 milioni di dollari, in aumento del 4,4% su base annua. Nello stesso periodo, l’EBITDAR rettificato delle proprietà si è attestato a 270,9 milioni di dollari, segnando però una flessione del 7,5% rispetto all’anno precedente.

A livello di singole strutture, i ricavi operativi del Wynn Palace hanno raggiunto 596,4 milioni di dollari, con un incremento di 33,4 milioni rispetto ai 562,9 milioni registrati nel quarto trimestre 2024. L’EBITDAR rettificato della proprietà è stato pari a 163,5 milioni di dollari. La percentuale di vincita ai tavoli nel mass market si è fermata al 21,8%, sotto il 26% dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre nei tavoli VIP il win sul turnover è stato del 2,84%, inferiore al range atteso tra il 3,1% e il 3,4%.

Per la struttura storica Wynn Macao, i ricavi operativi trimestrali sono saliti a 371,3 milioni di dollari, rispetto ai 363,7 milioni del quarto trimestre 2024, con un EBITDAR rettificato di 107,4 milioni. La percentuale di vincita ai tavoli nel mass market è stata del 17%, mentre quella dei tavoli VIP ha raggiunto il 3,49%.

A livello consolidato, Wynn Resorts ha riportato ricavi operativi complessivi pari a 1,87 miliardi di dollari, in lieve crescita su base annua. L’utile netto attribuibile alla società è però sceso a 100 milioni di dollari, contro i 277 milioni del quarto trimestre 2024, mentre l’EBITDAR rettificato del gruppo si è ridotto a 568,8 milioni.

Il CEO Craig Billings ha evidenziato la solidità complessiva del business, sottolineando i risultati positivi registrati a Las Vegas, con miglioramenti anno su anno dell’ADR e buoni volumi nel comparto casinò. A Macao, ha aggiunto, si è osservata una crescita significativa sia del turnover VIP sia del drop ai tavoli mass market, su base annua e sequenziale.

Billings ha inoltre ricordato i progressi nello sviluppo internazionale del gruppo, citando il raggiungimento del “topping out” della torre del progetto Wynn Al Marjan Island, la cui apertura è prevista nel primo trimestre del 2027.

PressGiochi