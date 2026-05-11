Wynn Macao: nel primo trimestre del 2026, i ricavi si attestano a $989,2 mln (+14,2%)

Wynn Macau ha registrato un aumento del 14,2% dei ricavi operativi nel primo trimestre del 2026, raggiungendo 989,2 milioni di dollari USA, trainato principalmente dalla forte crescita del resort Wynn Palace a Cotai. Nello stesso periodo, l’EBITDAR rettificato della proprietà per il gruppo si è attestato a 279,4 milioni di dollari USA, in crescita del 10,9% rispetto all’anno precedente.

Wynn Palace si è conferato il principale motore della crescita del gruppo nel trimestre, raggiungendo ricavi operativi per 659,3 milioni di dollari USA, in aumento del 23% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La componente casinò ha inciso in modo determinante, con introiti saliti a 564,9 milioni di dollari USA (+27,1%). Andamento positivo anche per le attività legate all’ospitalità, alla ristorazione, alle bevande e all’intrattenimento.

Scenario molto più stabile invece per Wynn Macau, che ha chiuso il trimestre con ricavi operativi pari a 329,9 milioni di dollari USA, sostanzialmente in linea con i 330 milioni registrati un anno fa. Nonostante un lieve miglioramento dei ricavi da gioco, la redditività della struttura ha risentito della contrazione dell’EBITDAR rettificato, sceso del 16,2% a 75,6 milioni di dollari USA.

L’incremento della tassazione sul gaming e l’aumento dei costi operativi hanno inciso sui risultati di entrambe le proprietà. Tuttavia, la migliore performance dei tavoli da gioco di Wynn Palace ha contribuito ad attenuare parte di queste pressioni. Al 31 marzo 2026, il valore complessivo degli asset del gruppo a Macau era pari a 5,05 miliardi di dollari USA, leggermente inferiore ai 5,16 miliardi di fine 2025, mentre l’indebitamento a lungo termine si manteneva oltre quota 5,85 miliardi di dollari USA.

Commentando i risultati, Craig Billings, CEO di Wynn Resorts Ltd, ha sottolineato come il mercato di Macau abbia registrato una crescita significativa dei volumi di gioco rispetto all’anno precedente, accompagnata da una solida quota di mercato. Billings ha inoltre evidenziato l’aumento del dividendo distribuito da Wynn Macau Ltd, attribuendolo alla forte capacità dell’azienda di generare flussi di cassa liberi.

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