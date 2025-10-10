WSOPE, EPT, ISOP 2025: tutti i tornei in programma questo autunno

Da Rozvadov a Malta, passando per Campione d’Italia e Praga, l’autunno 2025 si prospetta particolarmente intenso per gli appassionati non solo di poker online, ma anche dal vivo, con un calendario ricco di eventi prestigiosi dislocati in tutta Europa. Saranno mesi di grande competizione, dove tecniche, divertimento strategia e fortuna si incontreranno ai tavoli per disputare tornei di alto livello e montepremi importanti.

EPT Malta (1–12 ottobre)

Dopo nove anni di assenza, l’European Poker Tour è tornato a Malta, una delle mete più affascinanti del Mediterraneo. L’isola, celebre per le sue coste pittoresche, la storia millenaria e una vibrante vita notturna, diventa per due settimane il cuore pulsante del poker europeo. Il festival si è aperto con l’Open e culminerà nel Main Event (6–12 ottobre), con buy-in di 5.300 euro e 30.000 chips di partenza. A gestire la diretta sono Alberto Russo, Giada Fang e Pier Paolo Fabretti, con commenti che stanno garantendo una miscela di grande gioco e atmosfera unica in un contesto che unisce mare, cultura e convivialità.

ISOP Stage 1 – Campione d’Italia (21–27 ottobre)

La stagione ISOP 2025/2026 prenderà, invece, a breve il via in una cornice nuova e prestigiosa: il Casinò di Campione d’Italia. Situato sulle rive del Lago di Lugano, questo storico casinò è un simbolo di eleganza e tradizione, incorniciato da paesaggi naturali mozzafiato. Una settimana di poker sportivo con 16 tornei e 500.000 euro di montepremi garantiti. Il Main Event (22–27 ottobre) vedrà cinque flight iniziali, buy-in da 300 a 500 euro e uno starting stack di 50.000 chips, offrendo ai giocatori un’esperienza intensa e immersiva in un contesto d’eccezione.

Tana delle Tigri – Nova Gorica (22–26 ottobre)

La Perla Poker Room di Nova Gorica, in Slovenia, è una delle location più dinamiche del panorama pokeristico europeo, famosa per l’atmosfera accogliente e la qualità dei tornei. Cinque giorni di sfide intense, con registrazioni aperte per i primi 11 livelli. Il Main Event garantirà 130.000 euro e uno stack iniziale di 40.000 chips. Tra gli altri eventi spicca il TOP TIGER OF POKER, con un garantito di 85.000 euro. Un’occasione per vivere poker ad alto livello immersi in un ambiente internazionale e ricco di fascino.

Italian Poker Challenge – Campione d’Italia (4–10 novembre)

La seconda tappa della stagione si disputerà sempre al Casinò di Campione, con un montepremi complessivo di 1 milione di euro. Il Main Event (5–10 novembre) avrà un buy-in di 700 euro e 700.000 euro garantiti. Il programma prevede anche eventi collaterali come il torneo High Roller e l’AssoPoker Cup, per offrire sfide di alto livello a tutti i partecipanti.

EPT Praga (3–14 dicembre)

La capitale boema, con le sue piazze medievali, i ponti storici e l’architettura affascinante, è una delle mete preferite dai giocatori di poker live. Dal 3 al 14 dicembre, Praga ospiterà l’European Poker Tour, trasformandosi in un palcoscenico perfetto per un festival di poker di altissimo livello. Il Main Event (8–14 dicembre) rappresenta il momento culminante, in una città che coniuga storia, eleganza e una vivace scena pokeristica internazionale.

Dopo la carrellata di appuntamenti appena visti non c’è altro da aggiungere: l’autunno 2025 si conferma come una stagione straordinaria per il poker dal vivo, capace di unire competizione e fascino delle location in un mix irresistibile per ogni appassionato. Da Nuova Gorica a Praga, passando per le splendide coste di Malta e le eleganti sale di Campione d’Italia, ogni torneo offre non solo sfide tecniche e grandi montepremi, ma anche l’opportunità di vivere esperienze uniche in cornici memorabili.

PressGiochi