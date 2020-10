WorldMatch & Versailles Casino annunciano nuova collaborazione

WorldMatch, l’innovativo provider di giochi online, ha stretto una partnership con l’operatore Versailles Casino grazie ad un accordo che offrirà la sua eccezionale disponibilità di contenuti alla rete di operatori che utilizzano la piattaforma di Versailles nel mercato regolamentato belga.

Il portfolio di giochi che WorldMatch fornirà a Versailles Casino comprende: BJ, Roulette, Video Poker e soprattutto un pacchetto di Dice Slots creato esclusivamente per questo mercato. Tra i titoli di punta non potevano mancare le varianti Dice dei giochi Top Performers europei come Banana King e Book of Pharaon. Dei veri e propri must have che ogni operatore dovrebbe assolutamente avere e che di sicuro soddisferanno le esigenze e i gusti anche dei giocatori VC.

L’amministratore delegato di WorldMatch, Andrea Boratto, parlando della nuova integrazione ha detto: “Siamo molto contenti di averli come partner e crediamo fermamente che creeranno valore aggiunto per la nostra azienda e rafforzeranno la nostra presenza nei mercati regolamentati europei”.

Versailles Casino è presente in Belgio da più di 20 anni, ma non era ancora attivo nel mercato online. Ora l’online è finalmente diventato una realtà, dopo aver sviluppato la propria piattaforma e aver stretto la collaborazione con WorldMatch, creando così una base ideale per lanciare l’attività.

La direzione di Versailles Casino ha dichiarato: “Siamo molto entusiasti di poter essere presenti nel mercato che internet rappresenta e lo abbiamo fatto nel miglior modo possibile con un partner di qualità che promette una collaborazione fruttuosa e di successo”.

PressGiochi