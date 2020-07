WorldMatch tra i finalisti dei Global Gaming Awards Las Vegas 2020

WorldMatch è nella shortlist dei Global Gaming Awards Las Vegas 2020 per la categoria “Slot of the Year” con la Night Vampire. Un altro traguardo di cui andare orgogliosi!

Night Vampire è una videoslot molto popolare nel mercato terrestre prodotta da Baldazzi Styl Art che noi abbiamo adattato per gli operatori del gaming online. Una collaborazione tutta italiana che ha portato la Night Vampire ad un successo internazionale perché conquista i giocatori grazie alle sue innumerevoli features: wild symbol, expanding wild, scatter symbol, 3 bonus game e la possibilità di vincere in entrambe le direzioni.

I Global Gaming Awards di Las Vegas sono riconoscimenti molto prestigiosi nel settore del gaming, promossi dall’autorevole rivista Gambling Insider in associazione con G2E e assegnati in modo indipendente da KPMG.

Non vediamo l’ora di partecipare alla premiazione del 5 ottobre e auguriamo buona fortuna a tutti gli altri candidati!

PressGiochi