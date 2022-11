WorldMatch tra i “Campioni della Crescita 2023”

La nuova edizione dell’indagine “Campioni della Crescita” dell’Istituto Tedesco ITQF, il prestigioso progetto nato in partnership con La Repubblica Affari&Finanza, ha selezionato 800 eccellenze dell’economia italiana, tra queste WorldMatch, che ha guadagnato il 139^ posto. La classifica è stilata dopo un’attenta selezione delle aziende-motore della ripresa in base alla crescita media annuale generata nell’anno passato.

Gli 800 Campioni della Crescita 2023 sono stati presentati il 07.11.2022 in uno speciale su La Repubblica Affari&Finanza e online sul sito della Repubblica.

“Rientrare tra le magnifiche 800 è la prova visibile e ufficiale del proprio successo aziendale e allo stesso tempo una concreta opportunità per dimostrare la propria capacità imprenditoriale, attrarre nuove possibilità di business, talenti e investitori. Essere presente nella lista dei Campioni della Crescita aumenta non solo la conoscenza e la reputazione dell’azienda in qualità di datore di lavoro, ma trasmette anche ai potenziali dipendenti l’idea di avere grandi prospettive per il futuro.

Le aziende selezionate hanno il diritto di ottenere il relativo sigillo di qualità dell’ITQF ” dichiara a Repubblica Affari & Finanza (partner del prestigioso progetto) Christian Biecker, direttore dell’ITQF.

“Il team WorldMatch è onorato di questo riconoscimento; il nostro impegno ci sta ripagando con risultati straordinari, nonostante i difficili anni di pandemia. Registrando una crescita importante abbiamo probabilmente influito positivamente anche sullo sviluppo del nostro Paese e ciò rappresenta per noi un grande motivo d’orgoglio.” Commenta Andrea Boratto, CEO di WorldMatch.

PressGiochi