WorldMatch stringe una partnership con Netwin Game

Il pluripremiato provider di slot ha consegnato il suo portfolio di giochi all’operatore tramite integrazione diretta.

Andrea Boratto, CEO di WorldMatch commenta così la nuova partnership: “Netwin Game è il partner ideale per i prodotti del nostro marchio SlotBar®. Siamo certi che questa collaborazione ci permetterà di sfruttare al massimo le potenzialità di marketing dei nostri prodotti. Stiamo lavorando a nuovi giochi e funzionalità che siamo entusiasti di rilasciare sul mercato italiano nei prossimi mesi, ci aspettiamo che questa partnership sia reciprocamente vantaggiosa e offra ai giocatori la migliore esperienza possibile.”

“Siamo entusiasti in qualità di software house tipicamente rivolta al mercato terrestre di questa partnership con WorldMatch, azienda leader nella messa a disposizione dei players online di prodotti di gioco land based.” dichiara il CEO Davide Ricci Bitti.

“Per Netwin Game questo rappresenta un importante step per il nuovo percorso del nostro gruppo verso il mercato online, conseguenza naturale dopo essere divenuti concessionari autorizzati alla raccolta a distanza nell’ottobre 2019 e WorldMatch, pioniere in Italia nel suo campo, ci consentirà di sfruttare le enormi opportunità fornite dal mercato, anche a livello internazionale. In un’ottica di rilasci simultanei sui diversi canali di vendita abbiamo piani importanti per questa partnership e non abbiamo dubbi riguardo al fatto che i players ameranno questa nuova collaborazione.”

PressGiochi