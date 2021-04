WorldMatch rilascia Genghis’s Reel, un’avventura alla conquista delle ricchezze di Genghis Khan

Basta il suo nome per evocare vittorie e potere, un nome che ha attraversato i secoli senza perdere il suo fascino. Ma non potrebbe essere diversamente quando si parla dei Genghis Khan, il più grande conquistatore. La slot Genghis’sReel riprende proprio il mito dell’uomo che ha creato il più vasto impero della storia e lo fa distribuendo vincite in linea con la fama del personaggio. Le steppe Mongole accolgono il giocatore e lo incantano con una musica avvolgente che diventa più intensa man mano che le vittorie aumentano e il bottino cresce aspettando di essere spartito. È lo stesso Genghis Khan a premiare chi gli è fedele elargendo ricchezze ogni volta che appare sui rulli, mentre l!aquila e il cavallo del Re conducono verso vincite ancora maggiori.

Il bello di questo gioco è che rispecchia la grandezza della persona a cui è ispirata. Genghis’sReel è una slot 5×3 con 10 linee di vincita arricchita da moltissime funzioni che

tengono il giocatore attaccano allo schermo. Infatti ad ogni giocata possono apparire Wild, Expanding Wild, Free Spin e Moltiplicatori che dispensano ricompense senza sosta. Innanzitutto in questa slot non c’è solo il classico simbolo Wild, ma anche la possibilità di espanderlo facendo in modo che l’intero rullo abbia la funzione di Wild. Poi c’è l’opportunità di vincere fino a 7 Free Spin, ma anche in questo caso le sorprese non sono finite perché se durante i Free Spin appare il simbolo Wild sul primo rullo altri due simboli in qualsiasi posizione vengono trasformati in Wild. Ad aggiungere ulteriori emozioni ecco infine i moltiplicatori che possono aumentare la vincita x2 o x4 e la particolarità che i simboli della linea vincente, dopo aver pagato, vengono tagliati a metà lasciando il posto ad altri che formano nuove combinazioni per guadagnare ulteriori premi.

PressGiochi