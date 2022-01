WorldMatch rafforza la partnership con Cristaltec

Cristaltec, azienda leader nel mercato AWP italiano e VLT a livello internazionale, è entrata lo scorso anno nel mercato online e mira a consolidare la sua presenza nel settore presentando un nuovo asset di giochi, realizzati in autonomia sul proprio game server. Il brand ha affidato a WorldMatch la distribuzione dei nuovi giochi a clienti di rilievo del mercato italiano.

WorldMatch è pioniere e leader nel mercato online, un provider B2B in continua espansione che da oltre vent’anni fornisce ciò che clienti e giocatori apprezzano di più: sicurezza, contenuti creativi, efficienza operativa e tecnologia innovativa. Oltre alle slot di realizzazione propria, conosciute e apprezzate dagli operatori di tutto il mondo, ora WorldMatch distribuirà sul mercato anche prodotti sviluppati da terzi.

Dopo aver realizzato il porting all’online per i più popolari giochi AWP/VLT firmati Cristaltec, WorldMatch distribuirà Gallina d’Egitto Classic, Ghost Castle Classic, Blackout Classic, Egyptian Mythology, Vampire, Arizona, 7 Diamonds e Genius, per importanti clienti del mercato italiano.

“Cristaltec è un partner molto importante per noi. Siamo entusiasti di continuare a lavorare insieme verso nuovi obiettivi. Siamo pronti ad arricchire la nostra offerta di gioco con questi titoli e siamo onorati di poter presentare i nuovi prodotti Cristaltec ai nostri clienti. Con questo accordo miglioreremo ulteriormente sia la varietà che la qualità del nostro portfolio.” ha commentato Andrea Boratto, CEO di WorldMatch.

“Abbiamo inteso investire e mettere a frutto la nostra esperienza e capacità per diversificare e ampliare l’offerta di gioco che ci ha visto e ci vede leader nel settore delle AWP. Dopo l’acquisizione del ramo italiano della multinazionale Inspired per il mercato delle VLT, siamo fortemente impegnati nell’online per portare anche alla clientela di questo settore la nostra filosofia di gioco. La collaborazione con WorldMatch, leader nel mercato di riferimento, costituisce per Cristaltec un passaggio importante per condurre i propri obbiettivi di crescita e consolidamento nell’online”. E’ quanto dichiarato da Giovanni Agliata, CEO di Cristaltec Spa a margine dell’intesa con WorldMatch.

