WorldMatch presenta la nuova slot: #Influencer

Regola le luci e preparati a scattare il tuo miglior selfie di sempre! WorldMatch ha lanciato la competizione dell’anno. 5 influencer si batteranno a suon di like, condivisioni e commenti.

Chi vincerà la sfida e otterrà più follower? Sarà un umano o un animale? Si sfideranno con artigli glitterati per vincere sponsorizzazioni e regali dai brand. Durante ogni spin c’è la possibilità che le vincite vengano moltiplicate x2, x4 o x8. Questo moltiplicatore è attivato dalla barra con l’emoji Heart Eyes alla fine della spinnata. Tre simboli Bonus nel gioco principale attiveranno uno dei seguenti bonus: Bonus Game, Bonus Win e Free Spin. Basterà sceglierne uno dei tre per visualizzare il tipo di vincita. Nel Bonus Game il giocatore dovrà fare una scelta: squadra di influencer umani, capitanata dalla ragazza oppure squadra di influencer animali, capitanata dal cagnolino. La barra dei mi piace si riempirà e moltiplicherà il premio in base alla squadra vincente.

Il Bonus Win invece è un premio in denaro. Quando il simbolo dello Smartphone compare sui rulli, raccoglie tutti i simboli degli Influencer, pagando con una vincita scatter per ogni simbolo Influencer raccolto. Il valore di ogni influencer dipende dal numero di simboli raccolti.

Mostra i tuoi angoli migliori e ottieni migliaia di like, #Influencer è ora disponibile!

PressGiochi