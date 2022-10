Worldmatch è lieta di presentare: Moon Flight

Dopo il grande successo riscosso con i prodotti del marchio SlotBar®, WorldMatch è pronta per lanciare nuovamente un evergreen del passato online. Abbiamo realizzato qualcosa di mai visto prima nel

Dopo il grande successo riscosso con i prodotti del marchio SlotBar®, WorldMatch è pronta per lanciare nuovamente un evergreen del passato online.

Abbiamo realizzato qualcosa di mai visto prima nel mondo del gaming online, una Instant che ricrea in modo perfetto un tavolo da flipper anni ’70 e regala la stessa adrenalina e la stessa voglia di accumulare punti.

Il funzionamento è esattamente quello di un classico flipper: Un fungo (al posto delle alette/flippers) respinge la pallina con una forza casuale, la pallina colpisce vari hit e l’obiettivo del gioco è segnare quanti più̀ punti possibile colpendo gli hit prima che la pallina venga persa.

La combinazione consecutiva di varie azioni in determinati hit scatena la COMBO. Ogni vincita combo cambia il valore dei numeri del tavolo. Combo= moltiplicatori X3, X6.

Pronti a volare sulla luna? Scoprite subito la Moon Flight!

