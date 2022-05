WorldMatch consolida la presenza spagnola con Wanabet

WorldMatch rafforza la sua presenza in Spagna grazie ad un nuovo accordo commerciale stretto con wanabet.es, parte dei gruppi Recreativos Franco e Orenes.

Ogni settimana Wanabet lancerà nuovi contenuti WorldMatch fino a che tutta l’offerta non sarà live. I primi titoli già disponibili sono: 7 on Fire, Atlantis, Diablo, El Sueño de Antonio y Erandi, FruHits, Love Reaction, Panda Paradise, SharkGo, Super Clue e Trixel.

“Wanabet e R. Franco, società appartenenti al Gruppo Orenes, sono leader del mercato e siamo estremamente convinti che questa nuova partnership sarà efficace per entrambe le società. Inizia un’era promettente ed emozionante per WorldMatch nel mercato spagnolo dell’igaming”.

Commenta Carlos Garcia Carvajal, Direttore Commerciale di Iberia e Latam a WorldMatch. “Lavorare con un’azienda così tecnologica e ben posizionata sul mercato come WorldMatch ci aiuta a crescere e migliorare l’offerta la nostra offerta. Inoltre, è un piacere collaborare con un’azienda amica e lanciarla in Spagna tramite Wanabet.es. Ci auguriamo che i loro best seller abbiano successo anche in Spagna e che noi e faremo parte” commenta Vicente Rabasco, Product Manager di Grupo Orenes.

PressGiochi