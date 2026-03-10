World Gaming Week attira 62.988 partecipanti e stabilisce un nuovo record del settore a Barcellona

Barcellona è diventata la capitale globale del gaming quando un record di 62.988 professionisti del settore provenienti da 162 Paesi ha partecipato all’edizione 2026 della World Gaming Week. Il totale,

Barcellona è diventata la capitale globale del gaming quando un record di 62.988 professionisti del settore provenienti da 162 Paesi ha partecipato all’edizione 2026 della World Gaming Week. Il totale, con un aumento del 5% rispetto ai 59.939 partecipanti del 2025, rappresenta il più grande raduno di professionisti del settore nella storia del gaming.

La partecipazione, verificata e certificata in modo indipendente, comprende 51.996 visitatori di ICE (+4% rispetto al 2025) e 10.992 per iGB Affiliate (+11%). I dati stabiliscono nuovi record per entrambi i brand dell’evento, con le presenze complessive (visitor days) che hanno raggiunto quota 120.439, in aumento del 9% su base annua.

World Gaming Week ha confermato il proprio carattere globale, attirando rappresentanti da tutto il mondo, dal Brasile al Belgio, dalla Nigeria ai Paesi Bassi e dal Canada a Cipro. Il Paese ospitante, la Spagna, guida la classifica delle nazioni rappresentate con 10.209 partecipanti, seguita da Regno Unito (5.999), Malta (3.187), Cipro (2.628), Ucraina (2.512), Polonia (2.247), Stati Uniti (1.568), Italia (1.353), Germania (1.165) e Bulgaria (1.076).

Commentando i dati, Stuart Hunter, Managing Director di World Gaming, ha dichiarato:

“Anche se i numeri delle presenze raccontano solo una parte della storia, siamo naturalmente molto soddisfatti che ICE e iGB Affiliate Barcelona continuino a crescere e a riscuotere interesse tra gli stakeholder del settore in ogni parte del mondo. L’aumento della partecipazione da continenti e regioni come Africa (+65% su base annua) e America Latina (+40%) riflette la portata globale della World Gaming Week e rappresenta anche una forte conferma delle campagne di engagement mirate e delle attività promozionali che abbiamo sviluppato per supportare gli obiettivi di business dei nostri espositori.

Le edizioni di gennaio sono state caratterizzate da diversi traguardi: è stata la prima volta che la partecipazione totale ha superato le 60.000 persone, la prima volta che iGB Affiliate ha superato la soglia simbolica dei 10.000 partecipanti e la prima volta che le presenze hanno superato quota 120.000. È inoltre significativo che tutti i nostri dati di partecipazione siano verificati in modo indipendente, consentendo ai nostri partner commerciali di prendere decisioni di business basate su dati concreti.”

Guardando oltre i numeri complessivi, Stuart Hunter ha aggiunto:

“Oltre 25.000 prodotti e servizi sono stati presentati dagli innovatori più importanti del settore. World Gaming Week ha inoltre offerto una piattaforma per esplorare il rapporto tra gaming e nuove tecnologie, in particolare intelligenza artificiale, dati, protezione dei giocatori, automazione e performance operative.

Per quanto riguarda le iniziative dell’evento, la Sustainable Gambling Zone (SGZ) ha dimostrato ancora una volta l’impegno dell’industria nella protezione dei giocatori, mentre il World Gaming Forum ha riunito CEO, politici, regolatori e associazioni di settore a Barcellona per discutere le questioni più rilevanti per il comparto, tra cui la minaccia rappresentata dal mercato illegale.

Le connessioni create durante la World Gaming Week e le conversazioni tra creatori di giochi, operatori, regolatori, politici e decisori pubblici contribuiranno a plasmare il futuro del gaming nei vari continenti nel corso del 2026 e negli anni a venire.

Molte di queste discussioni, iniziate a Barcellona, proseguiranno e si svilupperanno ulteriormente quando l’industria si riunirà a Londra per l’edizione di luglio di iGB L!VE.”

