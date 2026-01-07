World Gaming Week: a Barcellona 1,5 mln di business meeting e la presentazione di 25.000 nuovi prodotti con ICE e iGB Affiliate

I dirigenti dell’industria del gioco saranno a Barcellona in numeri record per quello che si preannuncia come il più grande raduno internazionale del settore. Visitatori provenienti da oltre 180 nazioni parteciperanno alla World Gaming Week, con la città internazionale di Barcellona – posizionata in modo unico all’intersezione tra commercio, cultura e creatività – pronta ad accogliere gli innovatori, gli operatori, i decisori politici e i leader di pensiero più influenti dell’industria.

Guardando all’arrivo dell’universo del gaming a Barcellona, Stuart Hunter, Managing Director di Clarion Gaming, ha affermato che la portata e la dimensione internazionale degli eventi sottolineano la loro posizione unica nel calendario globale.

“Anche se ICE e iGB Affiliate si svolgono nell’arco di tre giorni, celebriamo ufficialmente la World Gaming Week dal 18 al 23 gennaio, con una serie di eventi speciali in tutta la città di Barcellona,” ha dichiarato Hunter. “Riunendo oltre 65.000 delegati provenienti da più di 180 paesi, non c’è alcun dubbio che questa sia la settimana più importante nel calendario del gaming.”

Ha aggiunto: “La World Gaming Week è ricca di opportunità per favorire connessioni e collaborazioni che alimentano il settore del gioco regolamentato. Utilizzando come campione il numero di incontri già organizzati tramite l’app ICE, prevediamo che la settimana genererà circa 1,5 milioni di incontri di business, sia programmati che spontanei. Queste conversazioni – che coinvolgono fornitori, operatori, regolatori, politici e decisori – contribuiranno a definire il futuro del gaming nei vari continenti nel 2026 e oltre, confermando ancora una volta che ICE e iGB Affiliate Barcelona sono il luogo in cui il mondo del gaming va per fare affari.”

ICE e iGB Affiliate Barcelona presenteranno insieme una line-up senza precedenti di oltre 750 espositori, consolidando la loro reputazione come le opportunità più importanti dell’anno per gli operatori che desiderano scoprire i più recenti lanci di prodotti e innovazioni in ogni verticale e giurisdizione regolamentata.

“Abbiamo un dialogo costante con la nostra comunità di espositori e comprendiamo come pianificano i loro cicli di R&D attorno a ICE e iGB Affiliate Barcelona,” ha spiegato Hunter. “Sulla base di ciò, prevediamo che circa 25.000 prodotti e servizi saranno presentati durante le fiere, molti dei quali caratterizzati dalle più recenti applicazioni delle nuove tecnologie che stanno trasformando il modo in cui il settore interagisce con i giocatori e conduce il business.”

Hunter ha inoltre evidenziato il ruolo dell’Enterprise Stage, il rinnovato hub di contenuti sul piano espositivo, come punto focale per le conversazioni tecnologiche più importanti del settore. “Il 20 gennaio, l’Enterprise Stage ospiterà la finale dell’Innovator Challenge, realizzata in collaborazione con Microsoft,” ha detto. “È la prima volta che un leader tecnologico globale collabora direttamente con l’industria del gaming in questo modo, rappresentando una pietra miliare significativa per il settore.

“Incentrata sull’accelerazione dell’innovazione nel gioco responsabile, la challenge invita operatori e partner a sfruttare l’IA per costruire un futuro sostenibile. Riunendo leader tecnologici globali, innovatori e pensatori del gaming, il nostro obiettivo è aiutare il settore a comprendere meglio come IA, cloud e fintech plasmeranno la prossima generazione del gaming.”

Ha concluso: “Che si tratti di presentare le ultime novità dal mondo del gaming, mettere in luce l’innovazione, offrire una piattaforma alle nuove imprese, promuovere le migliori pratiche nella tutela dei giocatori, riconoscere le figure storiche del settore con gli ICE Landmark Awards, combattere il gioco illegale, illustrare le ultime tendenze del land-based e dell’i-gaming, o aiutare le aziende a entrare in nuovi mercati, ICE e iGB Affiliate Barcelona 2026 rappresentano il cuore pulsante dell’industria globale del gaming e una fonte di ispirazione inestimabile per organizzazioni di ogni dimensione, in ogni verticale e in ogni giurisdizione.”

Per registrarsi a ICE Barcelona (19–21 gennaio 2026) visita: https://www.icegaming.com

