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World Gaming nomina una nuova Event Director per iGB L!VE London e iGB Affiliate Barcelona

La professionista del settore fieristico Mallory Reynolds-Trout è stata nominata Event Director di iGB L!VE London e iGB Affiliate Barcelona, due tra i principali eventi internazionali dedicati all’industria del gaming.

18 Giugno 2026

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La professionista del settore fieristico Mallory Reynolds-Trout è stata nominata Event Director di iGB L!VE London e iGB Affiliate Barcelona, due tra i principali eventi internazionali dedicati all’industria del gaming.

Mallory entra a far parte del team dirigenziale di World Gaming portando con sé oltre 13 anni di esperienza nell’organizzazione di eventi dal vivo in diversi settori B2B, compreso il retail, dove ha lavorato ad alcune delle più importanti manifestazioni del comparto. Più recentemente, in Clarion Events, ha guidato importanti brand consumer nel settore della prima infanzia e della genitorialità, supervisionando gli eventi di punta dell’azienda nel Regno Unito, a Londra, Birmingham e Manchester. Prima di approdare nel mondo degli eventi, ha ricoperto ruoli sia in consulenza sia all’interno di aziende nei settori delle pubbliche relazioni e del marketing, maturando una significativa esperienza nello sviluppo dei brand, nella comunicazione e nelle relazioni con gli stakeholder.

Annunciando la nomina, Stuart Hunter, Managing Director di World Gaming, ha dichiarato: «Sono lieto di dare il benvenuto a Mallory alla guida di quelli che la nostra comunità di stakeholder considera due appuntamenti imperdibili del calendario internazionale del gaming. È un momento particolarmente importante per il marchio iGB L!VE, che continua a consolidare la propria posizione come la fiera business in più rapida crescita del settore».

Guardando all’edizione 2026 di iGB L!VE, Hunter ha aggiunto: «Un programma ricco di appuntamenti, che comprende gli iGB Affiliate Awards presso lo Shard, il Summer Gala al Savoy, il primo Africa Summit e il lancio del World Gaming M&A Summit, offrirà a Mallory preziose opportunità per entrare in contatto con opinion leader e influencer del settore, che rappresentano una componente fondamentale dell’esperienza iGB L!VE».

Commentando il nuovo incarico, Mallory Reynolds-Trout ha affermato: «Sono entusiasta di lavorare su due eventi di livello mondiale che hanno un impatto su così tante aziende in tutto il mondo. Sia iGB L!VE London sia iGB Affiliate Barcelona sono riusciti a stabilire nuovi standard in termini di coinvolgimento e partecipazione. Non vedo l’ora di collaborare con il team per proseguire nel percorso di miglioramento continuo e offrire un’esperienza di eccellenza alla nostra comunità internazionale di visitatori ed espositori».

Register for the 2026 edition of iGB L!VE (1st- 2nd July) at https://www.igblive.com

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