World Cup: per i bookmaker (esteri) è già un trionfo

Nel complesso, la Coppa del Mondo 2026 si sta rivelando una miniera d’oro per le scommesse sportive a livello mondiale, con diversi bookmaker che hanno segnalato volumi di gioco pari

Nel complesso, la Coppa del Mondo 2026 si sta rivelando una miniera d’oro per le scommesse sportive a livello mondiale, con diversi bookmaker che hanno segnalato volumi di gioco pari o superiori alle aspettative. Dunque, è un discorso a prescindere dall’aumento del numero delle partite rispetto a Qatar 2022, che nella prima fase sono passate da 48 a 72, i cui effetti andranno a realizzarsi sul volume finale delle giocate. Si prevede che, a livello mondiale, questo volume oscillerà fra 52 e 60 miliardi di dollari, polverizzando il record di 35 miliardi raggiunto dalla precedente edizione.

Uno dei fattori più incisivi è il mutamento del quadro normativo negli Stati Uniti, dove l’accesso alle scommesse legali è salito al 65% della popolazione, rispetto al 40% circa del 2022. M una spinta fortissima è venuta anche dagli ottimi risultati della nazionale americana, un trend che ha generato addirittura un’ondata di scommesse sulla sua vittoria finale.

Come ha dichiarato a ESPN Mark Bickerdike, responsabile del settore calcio di Caesars, “un buon percorso della nazionale statunitense non sarebbe l’ideale in termini di redditività, ma sarebbe estremamente positivo dal punto di vista del coinvolgimento del pubblico.”

In effetti, le vittorie degli USA contro Paraguay e Australia sono state particolarmente dannose per i bookmaker, con molti di essi che le hanno indicate come le partite di calcio su cui si è scommesso di più nella loro storia. Poi gli operatori sono stati in parte salvati dalla sconfitta degli americani nell’ultima partita della fase a gironi contro la Turchia, che secondo BetMGM è stata infatti la partita più redditizia del torneo fino a quel momento.

Le prestazioni eccezionali dei giocatori più quotati hanno generato una certa cautela tra i bookmaker, con molti scommettitori che hanno approfittato degli inizi di torneo straordinari di Lionel Messi, Kylian Mbappé ed Erling Haaland. Messi e Mbappé sono i favoriti per la Scarpa d’Oro, secondo DraftKings, e tutti e tre hanno un diverso grado di probabilità di aggiudicarsi il premio di capocannoniere presso i principali bookmaker.

Ciò che invece DraftKings non aveva previsto – a detta del direttore delle operazioni online John Avello- è stato il successo che gli scommettitori avrebbero riscosso puntando massicciamente sulle scommesse combinate (same-game parlay) relative alle partite della fase a gironi dei Mondiali che vedevano protagoniste grandi nazionali e giocatori di spicco. Nelle prime fasi del torneo le cose per DraftKings procedevano bene – fatta eccezione appunto per le due importanti vittorie della nazionale statunitense – poiché il numero di pareggi è stato sufficiente ad azzerare i profitti degli scommettitori. Tuttavia, quando campioni del calibro di Kylian Mbappé, Lionel ed Erling Haaland (Norvegia) hanno iniziato a inanellare gol e vittorie, la società ha cominciato ad accumulare perdite.

“Il pubblico ha sfruttato tutte le opzioni offerte dalle scommesse combinate sulla singola partita”, ha dichiarato Avello. “Non si limitavano alle classiche scommesse sull’esito dell’incontro o sugli handicap (come quello di un gol e mezzo), ma puntavano anche su combinazioni che includevano eventi come un giocatore che segna almeno un gol o una doppietta”.

Anche secondo i dati di BetMGM, le tre partite del girone con il maggior numero di scommesse sono state quelle che hanno visto protagonista la squadra statunitense, e gli americani sono la squadra su cui si è scommesso di più per la vittoria del torneo.

Flutter Entertainment ha affermato che, al di fuori degli Stati Uniti, la World Cup ha comportato un maggiore coinvolgimento nei mercati in cui ha una forte presenza, tra cui Gran Bretagna, Spagna, Brasile, Australia e Canada, prevedendo di avere circa 10 milioni di clienti sulle sue diverse piattaforme e di gestire 100.000 scommesse al minuto a livello globale nei momenti di picco dei Mondiali.

Le partite inaugurali di Stati Uniti e Brasile sono state le più seguite di sempre per FanDuel in termini di clienti attivi, e lo stesso vale per il gigante statunitense DraftKings, che sottolinea: “Abbiamo registrato un aumento di 3 volte dei clienti novizi e un incremento dell’87% del volume di scambi di pronostici dall’inizio del torneo, mentre il volume di scommesse è aumentato, per ora, di cinque volte del volume di gioco rispetto alla Coppa del Mondo del 2022.”

Entain Group, che annovera tra i suoi marchi Ladbrokes, Coral, BetMGM, Sportingbet, bwin e Sports Interaction, ha affermato che gli orari e la posizione delle partite sono fattori cruciali per le società di scommesse e che sta beneficiando della sua presenza negli Stati Uniti e in Brasile, sebbene il suo CEO Stella David avesse previsto un periodo iniziale “altalenante” a causa dell’aumento delle squadre e delle partite con punteggi elevati e a senso unico.

Ma una sfida per le società di scommesse sarà quella di trasformare l’entusiasmo per i Mondiali in un coinvolgimento a lungo termine. Alcune società hanno proposto offerte più ampie e vantaggiose per attirare gli scommettitori, tra cui consistenti aumenti delle quote e la possibilità di trasferire le scommesse piazzate su determinati giocatori al loro sostituto in caso di sostituzione. In proposito, bet365 ha dichiarato di aver pagato 30 milioni di sterline nei primi 11 giorni dei Mondiali a causa di sostituzioni che hanno visto Crysencio Summerville segnare e fornire un assist per l’Olanda contro la Svezia e Marcus Rashford entrare in campo e segnare per l’Inghilterra contro la Croazia. E William Hill ha dichiarato di aver effettuato un pagamento a sei cifre per il primo gol di Messi e un pagamento a sette cifre in un intervallo di otto minuti ai clienti che avevano scommesso sulla vittoria del Messico, paese ospitante, nella temuta partita inaugurale dei Mondiali contro il Sudafrica. La vittoria per 4-2 dell’Inghilterra sulla Croazia è stato l’evento di scommesse più importante di William Hill fino ad oggi, con le partite d’esordio di Messico, Brasile e Francia tra gli altri incontri su cui si è puntato di più. La società ha dichiarato una raccolta superiore al 20% rispetto a quanto previsto dopo il primo turno di partite”, anche se non tutti gli orari di inizio sono stati favorevoli per gli scommettitori nel Regno Unito.

In Cina la febbre dei Mondiali ha scatenato una frenesia di scommesse da quasi un miliardo di dollari, nonostante la sua nazionale non si sia qualificata. Il South China Morning Post ha riportato che la “Lotteria del Calcio”, o Jingcai – gioco di scommesse sportive gestito dallo Stato nell’ambito della Lotteria Sportiva Cinese, dove la vincita massima è di 5 milioni di RMB (645mila euro circa) – ha incassato nella settimana prima dell’inizio della World Cup 6,8 miliardi di RMB. Alcuni punti vendita hanno riportato incassi giornalieri di 100.000 RMB, quattro volte superiori alla media. Si prevede che le vendite rimarranno elevate, con un fatturato mensile che, nei punti vendita più grandi, dovrebbe raggiungere i 3 milioni di RMB a manifestazione in corso

Una ricerca di Altenar sulle scommesse per i Mondiali ha rivelato una tendenza sorprendente: gli scommettitori sostengono le proprie nazionali con il cuore, ma piazzano le puntate più consistenti con la testa. Analizzando diversi mercati, tra cui Argentina, Brasile, Francia, Germania, Spagna, Messico, Regno Unito e Portogallo, emerge un chiaro schema: gli scommettitori continuano a sostenere in modo schiacciante le proprie squadre nazionali; tuttavia, l’entità delle loro scommesse spesso racconta una storia diversa.

In Argentina, Francia, Spagna e Portogallo, la nazionale si posiziona al primo posto sia in termini di volume di scommesse che di fatturato. Questi scommettitori non solo puntano più spesso sulla propria squadra, ma le destinano anche la quota maggiore del loro denaro.

Il Portogallo offre forse l’esempio più lampante. I clienti portoghesi hanno piazzato l’86,3% di tutte le scommesse vincenti sul Portogallo, rappresentando oltre il 94% del volume d’affari. Analogamente, l’Argentina ha attratto il 44,2% di tutte le scommesse, ma quasi il 69% del fatturato, il che suggerisce una forte fiducia nella capacità dei campioni del mondo in carica di arrivare fino in fondo.

In Brasile la nazionale verde-oro riceve la quota maggiore di scommesse tra tutte le selezioni, con il 44,69% dei clienti che punta sulla Seleção ed è anche in testa per volume di scommesse con il 37,09%. D’altra parte, esaminando l’entità media delle puntate, emerge un quadro più interessante: la puntata media sul Brasile è di 8,73, mentre gli scommettitori sono disposti a rischiare quasi il doppio su Portogallo e Francia. Questo non dimostra che gli scommettitori brasiliani manchino di fiducia nella loro nazionale, ma piuttosto, evidenzia una distinzione tra sostegno e pronostico.

Il modello diventa ancora più evidente nei mercati in cui la nazione di origine non è considerata tra i principali contendenti. Il Messico è uno degli esempi più eclatanti. Solo il 12,14% delle scommesse e meno del 5% del fatturato provengono dal Messico, mentre il Portogallo domina in entrambi i settori, attirando il 28,42% delle scommesse e il 39,4% del fatturato.

Il mercato britannico mostra una tendenza simile. Nonostante la presenza dell’Inghilterra, la Francia riceve la quota maggiore sia di scommesse che di fatturato, rappresentando quasi il 39% di tutto il denaro scommesso. Questi numeri rivelano forse anche l’avversione all’Inghilterra nelle vicine Scozia e Galles, dove una vittoria dei Tre Leoni è impensabile per alcuni tifosi.

Per gli operatori, questo fornisce una preziosa panoramica su come i clienti interagiscono con i grandi tornei. Le scommesse sulla Coppa del Mondo sono ancora guidate dalle emozioni, ma le emozioni non sono più l’unico fattore determinante; quando la posta in gioco si fa più alta, molti continuano a fidarsi della testa.

Per quanto concerne i mercati di previsione, dei 3,1 miliardi di dollari scambiati sul mercato di Polymarket dedicato al vincitore della Coppa del Mondo, circa 2 miliardi sono stati puntati su squadre con meno dell’1% di possibilità di vincere il titolo, incluse nazioni già eliminate o che non si sono nemmeno qualificate per il Mondiale. Ciononostante, il ritmo di gioco senza precedenti ha reso le scommesse sui marcatori il fulcro del torneo.

In generale, la World Cup ha generato, secondo alcune fonti, oltre 5 miliardi di dollari in volume di scommesse sul mercato delle previsioni appena 11 giorni dopo la partita. Kalshi e Polymarket hanno rilevato l’enorme maggioranza di questa attività, con entrambe le piattaforme che hanno stabilito nuovi record durante la competizione.

Kalshi ha rilevato fino ad oggi un volume di trading di circa 2,9 miliardi di dollari, comprese le piattaforme di combinazione. Questo valore ha già superato il totale di March Madness della piattaforma di circa 2,51 miliardi di dollari e i più recenti mercati della Champions League, che hanno generato circa 685 milioni di dollari.

Altri trader hanno anche postato vittorie enormi durante il torneo. Uno scommettitore ha puntato (e perso) circa 300.000 dollari, scommettendo contro la Spagna per sconfiggere Cape Verde, mentre un altro si è giocato quasi 1 milione di dollari scommettendo contro il Portogallo (perdendo anche lui).

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