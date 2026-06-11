World Cup, bookmaker all’assalto con una strepitosa girandola di bonus e di fantasiose giocate speciali!!

Arrivano i Mondiali!! Folle oceaniche di giocatori incalliti e neofiti si accalcano sui siti e nelle agenzie dei bookmaker scommettendo stipendi, pensioni e paghette a rotta di collo puntando su

Arrivano i Mondiali!!

Folle oceaniche di giocatori incalliti e neofiti si accalcano sui siti e nelle agenzie dei bookmaker scommettendo stipendi, pensioni e paghette a rotta di collo puntando su tutto il possibile e l’immaginabile: dal gol segnato al primo minuto (!) a quello segnato dal portiere, dai cartellini con handicap asiatico alle impossibili combo preconfezionate (del tipo, per Iraq-Venezuela: goal nel match da 3 a 5 – goal nel primo tempo meno di 1 – segna 1° goal Venezuela – pareggio nel primo tempo), dal pari e dispari dei gol finali di un match al risultato esatto a gruppi. Ma, per non tenerla troppo lunga, volete sapere quale è, in senso assoluto, la proposta più bizzarra? Scommetti 1 £ sull’Inghilterra che indossa la maglia bianca contro la Croazia e ricevi 66 £ in scommesse gratuite Bet Builder se ciò accade, oppure 40 £ in scommesse gratuite Bet Builder se non accade. Che peccato, però, che questa scommessa si può fare solo in UK con Betfred!

Tornando alle iperboli di apertura la domanda che già vi starete ponendo è: sarà tutto vero questo Bengodi? Mah.

Secondo le stime di Sportradar, le giocate nel periodo mundial dovrebbero toccare quota 158 miliardi, ovvero circa 1,52 miliardi di euro per ognuna delle 104 partite. Il che rappresenterebbe un record assoluto. Ma su questo pronostico incide l’apertura del mercato in Brasile, che si muove su cifre vertiginose, e sui flussi che verranno dai tre paesi organizzatori (Usa, Canada e Messico). In Italia, però, è tutta un’altra musica: non andremmo troppo lontano dalla realtà se affermiamo che i nostri concessionari si accontenterebbero di pareggiare la raccolta delle normali giornate di campionato. L’assenza dell’Italia alla World Cup è una tragedia tale da dover indurre l’ADM a prevedere uno sconto annuale sull’imposta!

Però, per non lasciare nulla di intentato, tutti hanno aperto le danze a suon di bonus vertiginosi (mi raccomando, andate a leggervi sempre i moltiplicatori previsti per poterli incassare) indirizzati ovviamente ai nuovi iscritti.

AdmiralBet è ai vertici della generosità: dopo aver effettuato la registrazione selezionando la voce “bonus benvenuto sport del 50% sul deposito fino a 5000€” si potrà ricevere il 50% fino a 5000€ di bonus sport. In più, registrandosi con SPID, l’operatore ha previsto un bonus senza deposito da 2000€ + 500 Free Spins per la sezione casinò. Però, se estendiamo i benefici oltre il betting, allora è Lottomatica a dominare la scena. State a sentire: Bonus Benvenuto Better, fino al 50% sulla prima ricarica fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Play Bonus Slot, a cui si aggiunge la possibilità di raggiungere un massimale di 5020€ con Invita un Amico. Quindi, il Bonus Benvenuto Lottomatica complessivo è di 7070€.

Betflag, comunque, non è tanto da meno, offrendo un bonus benvenuto sport del 100% del primo versamento fino 5.000€ più 10€ senza deposito alla registrazione e 200 Fun Flag. Anche Starvegas merita la citazione, perché dona ai suoi nuovi iscritti un bonus benvenuto per le scommesse sportive pari al 50% della prima ricarica fino a 3.000€. Ma non solo, l’operatore mette a disposizione anche un bonus senza deposito di 2000€ per il casino e 1000 Free Spins in caso di registrazione tramite SPID (300€ e 300 FS con registrazione classica). Eurobet oltre ad essere generoso è anche stravagante, in quanto il suo bonus di primo accesso può arrivare a 3007 euro: 100% del primo deposito fino a 3000€, a cui si sommano ulteriori 5€ alla registrazione e un bonus al deposito di 2€ Virtual. Goldbet strizza l’occhio ai nuovi arrivati con un bonus benvenuto 2.050€ + 250€ extra con codice e 8 promozioni Mondiale. E il nuovo arrivato Stake si spinge fino a 1027€, ovvero 100% sul primo deposito fino a 1000 euro + 27€ senza deposito alla registrazione.

Poi, vari concessionari rivolgono agli utenti quote “supermaggiorate”. AdmiralBet e StarVegas, in particolare, portano a 8 le quote previste su eventi teoricamente facili, come ad esempio la doppia 1X per Brasile-Marocco, inizialmente quotata a 1,10, o la Spagna che vince il proprio girone (quota 1,20). Queste possibilità sono riservate agli utenti che si registrano con SPID. Ma anche Planetwin365, Netwin e bet365 sono forti su questo filone.

Piuttosto diffuso è altresì il Bonus Multipla: ogni volta che si aggiunge una quota nella propria multipla, si ottiene una piccola percentuale extra, per cui più eventi si inseriscono, più essa tende a salire, fino a raggiungere quote importanti. Ad esempio, con Eurobet il bonus può arrivare fino al 354,9%.

Chiusa la parentesi, tuffiamoci nel tunnel di “Alice nel paese delle meraviglie” per girare vorticosamente nella ridda delle proposte più innovative e accattivanti al tempo stesso.

Ripartiamo da Stake. Stake Guesser World Cup, torneo che mette in palio un montepremi totale di 5.000€ in Real Bonus Sport; la competizione si divide in 21 turni complessivi e include una classifica generale che premierà i primi 30 utenti al termine della manifestazione. World Cup Second Chance: se la squadra favorita sulla quale si scommette in Antepost viene eliminata durante la fase ad eliminazione diretta, la scommessa si trasferisce sulla squadra avversaria che l’ha eliminata. Early Payout: che permette di ottenere una vincita non appena la squadra sulla quale abbiamo puntato va in vantaggio di due gol. Funzione prevista altresì da Bet365, Bwin, Snai e GoldBet.

Sisal si è inventata un gioco che si chiama Salva il Bottino, dove a trionfare sarà chi riuscirà a salvare almeno una parte del bottino gratuito assegnato in partenza (5000€) dopo aver affrontato tutte le 15 domande legate a eventi sportivi presenti in palinsesto (nello specifico ai Mondiali). Si potrà (anzi, si dovrà) puntare tutto il bottino sul sì o sul no oppure distribuirlo su entrambe le risposte; naturalmente, si passerà allo step successivo solo con la parte di bottino allocata sulla risposta corretta. Questo bottino è riconosciuto ai nuovi iscritti, insieme a un bonus fino a 100€.

Planetwin365 si posiziona all’avanguardia grazie ad una forte attenzione alle scommesse combo, giungendo ad offrire rimborsi parziali e Freebet tramite Supercombo, strumenti ideali per mitigare le perdite durante le giornate con molti match in contemporanea. Soluzioni come Rocket Bet (Maxiquote sulla World Cup), World Cup Predictor, Salva Multipla Maxi, Goal Lampo, Dodicesimo Uomo e Supremo sono tutte da esplorare da parte di chi cerca nuove sfide ed emozioni.

Altrettanto ricchi e variegati sono i bonus Mondiali di Goldbet: Dominio, Bonus Replay Mondiali, Breaking Bet, 11 Metri, Classifica Calcio Mondiali, Ariete, World Football Predictor

Eurobet si distingue per la promo Golden Box che racchiude un pacchetto di promozioni; Pacchetto “Road To…”, tre promozioni focalizzate sui mercati Antepost, disponibili fino all’inizio dei match dei Mondiali di Calcio: “Passano Tutte”, “The Winner is…” e “Bomber”. Matches Of: promozioni giornaliere (fino alla finalina per il 3° classificato), che daranno un rimborso sulle giocate non vincenti effettuate in determinati giorni durante il torneo, con una percentuale di rimborso indicata nella singola promozione. Readybet Mondiali, dedicata alle giocate effettuate con l’apposita schedina, che concede un rimborso in percentuale sulle giocate non vincenti, indicate all’interno della singola promozione. Super Quota Finale: maggiorazione sotto forma di bonus della quota di un esito specifico sulla finale della manifestazione. Se l’esito proposto sarà vincente, al cliente oltre alla vincita, verrà erogato un bonus pari alla differenza tra la maggiorazione e la vincita.

Ancora, segnaliamo la promo Classifica Mondiali di Lottomatica, dove sono premiate le singole e le multiple in live e prematch. Se la giocata è vincente, si accumulano punti per scalare la classifica. Al termine di ogni classifica settimanale saranno premiati i primi 1000 utenti in graduatoria, per un totale montepremi in palio di 25.000€ in bonus sport. Quindi, il montepremi assoluto per le 6 classifiche settimanali è di ben 150.000€.

Per concludere, apriamo una finestra sul Mondialone di Betpassion. Invece di indugiare su concorsi a classifica, pronostici a punti, cashback e bonus, che spesso chiedono un volume minimo di gioco per partecipare, premiano soltanto i primi di una graduatoria e richiedono precise condizioni da rispettare, la promo offre condizioni più favorevoli su ogni singola schedina, per accrescere il divertimento e non la spesa. Dopo una prima fase di qualificazione, da oggi parte il Mondialone vero e proprio, con le quote maggiorate su tutte le partite del torneo. Chi non ha partecipato alla qualificazione, può comunque iscriversi in un punto vendita (PVR). L’accesso è gratuito, senza deposito né requisiti di rigioco. Un sistema che vuole quindi valorizzare anche la rete fisica: Mondialone è uno strumento per incrementare la operatività del PVR, nel rispetto di quanto consentito dalla normativa di settore, fidelizzando chi ha già un conto di gioco attivo e i nuovi clienti.

Se quanto via abbiamo raccontato fino ad ora, che è una semplice selezione di quanto si muove sul grandioso panorama del betting, non vi ha fatto venire il mal di testa, allora siete belli e pronti per tentare (moderatamente, per carità), la vostra avventura Mondiale, che può farvi sentire vincenti come i calciatori più bravi e dare un valore aggiunto al divertimento di seguire le partite in TV.

Buona World Cup a tutti!

PressGiochi