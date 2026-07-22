World Cup 2026, è record di scommesse: per i bookmaker “il più grande evento sportivo di sempre”

Il Mondiale FIFA 2026 non ha segnato soltanto una nuova era per il calcio internazionale, con il debutto del formato a 48 squadre e un calendario esteso a 104 partite,

Il Mondiale FIFA 2026 non ha segnato soltanto una nuova era per il calcio internazionale, con il debutto del formato a 48 squadre e un calendario esteso a 104 partite, ma anche un punto di svolta per il mercato delle scommesse sportive negli Stati Uniti. I principali operatori americani hanno infatti indicato la competizione disputata tra Stati Uniti, Canada e Messico come il più grande evento di betting mai registrato nel Paese, con volumi superiori alle aspettative e risultati commerciali paragonabili ai principali appuntamenti sportivi nazionali.

La finale tra Spagna e Argentina, vinta dalla nazionale spagnola per 1-0 ai tempi supplementari al MetLife Stadium del New Jersey, ha rappresentato il culmine di un torneo che ha trasformato il calcio in uno dei protagonisti assoluti del mercato statunitense.

DraftKings: “La raccolta ha superato ogni previsione”

Già durante la fase a gironi del torneo, gli operatori avevano iniziato a registrare numeri superiori alle previsioni. Johnny Avello, Director of Race & Sports Operations di DraftKings, aveva evidenziato la crescita eccezionale dell’attività di gioco: “La raccolta è stata molto superiore alle aspettative. Credo che, quando tutto sarà concluso, sarà più grande del March Madness.” Secondo Avello, il nuovo formato del Mondiale, insieme alla distribuzione degli orari delle partite più favorevole agli spettatori nordamericani, ha contribuito ad ampliare il pubblico interessato alle scommesse, creando nuove opportunità soprattutto nei mercati live e nelle formule combinate. Il confronto con il March Madness, il torneo universitario di basket considerato uno degli eventi sportivi più importanti negli Stati Uniti, restituisce la dimensione raggiunta dal calcio nel mercato americano.

Caesars Sportsbook: finale da record e crescita delle scommesse sul calcio

Per Caesars Sportsbook la finale Spagna-Argentina è diventata l’evento calcistico con il maggior volume di scommesse mai gestito dalla società. Mark Bickerdike, Head of Soccer dell’operatore, ha spiegato che il torneo aveva già mostrato una partecipazione superiore alle aspettative attraverso diverse tipologie di mercato, dalle scommesse sulla vincente del torneo fino alle proposte speciali e alle Same Game Parlay. “La finale del Mondiale è stata il più grande evento di scommesse calcistiche nella storia di Caesars Sportsbook.” Il match decisivo avrebbe generato una raccolta superiore di circa il 65% rispetto al precedente record della società relativo a una partita di calcio. Tra i mercati più popolari quello relativo a Lionel Messi come marcatore, mentre dal punto di vista della gestione del rischio il risultato finale è stato particolarmente favorevole per il bookmaker.

Molti clienti avevano infatti sostenuto l’Argentina sia come vincitrice della Coppa sia nel mercato relativo all’esito della finale. “Lo 0-0 dopo i tempi regolamentari è stato un buon risultato per il bookmaker”,ha spiegato Bickerdike, sottolineando inoltre l’impatto positivo derivante dalle numerose giocate su Messi e Lamine Yamal.

BetMGM: Spagna-Argentina la partita più giocata della storia aziendale

Anche BetMGM ha registrato un nuovo primato grazie alla finale mondiale. Christian Cipollini, Senior Trading Manager della società, ha definito Spagna-Argentina: “La partita di calcio con il maggior numero di scommesse nella storia della società, sia per numero di giocate sia per volume raccolto.” Secondo i dati comunicati dall’operatore, la finale ha attirato più scommesse rispetto all’intero calendario delle World Series 2025, alle Finals NBA 2026, alla finale della Stanley Cup 2026 e alla maggior parte degli incontri del March Madness 2026. Tra le partite che hanno generato il maggiore interesse degli scommettitori figurano, oltre alla finale, anche Stati Uniti-Belgio agli ottavi, Inghilterra-Norvegia ai quarti, Inghilterra-Messico agli ottavi e Inghilterra-Argentina in semifinale.

Hard Rock Bet: “Dieci Super Bowl in un solo torneo”

L’impatto del Mondiale sul mercato americano è stato riassunto da Neil Walsh, Senior Vice President dello sportsbook di Hard Rock Bet, con un paragone particolarmente significativo. “Stiamo parlando dell’equivalente di dieci Super Bowl.” Secondo Walsh, il successo della competizione dimostra quanto sia cambiata la percezione del calcio negli Stati Uniti. “Uno sport che un tempo ci dicevano che gli americani non avrebbero mai accolto è diventato un evento destinato a entrare nella storia. Tutto il Paese ha voluto partecipare.” Il torneo ha quindi confermato il progressivo avvicinamento del pubblico americano al calcio, favorito anche dalla presenza delle partite sul territorio nazionale e dall’interesse generato dalla partecipazione della squadra statunitense.

I bookmaker europei guardano alla gestione del rischio

Mentre negli Stati Uniti il focus è stato soprattutto sui record di raccolta, in Europa gli operatori hanno analizzato il Mondiale principalmente sotto il profilo della gestione dei mercati e dell’equilibrio delle esposizioni. Tra questi, bet365 ha evidenziato come alcuni risultati abbiano avuto un impatto significativo sulle strategie commerciali. Steve Freeth del team commerciale della società ha definito la finale un risultato particolarmente favorevole: “È stato comunque il nostro miglior risultato del torneo.” L’operatore ha sottolineato come l’eliminazione anticipata di alcune squadre considerate favorite abbia modificato gli equilibri sui mercati antepost, riducendo alcune esposizioni. Particolare interesse ha suscitato anche il mercato legato alle sostituzioni. La promozione “Sub On Play On”, che consentiva agli utenti di mantenere valide alcune scommesse anche dopo l’uscita dal campo del giocatore selezionato, avrebbe generato pagamenti superiori a 128 milioni di sterline.

Freeth ha spiegato: “Quello che abbiamo visto durante questo torneo è che i clienti hanno beneficiato della qualità e della profondità delle rose, con giocatori decisivi anche entrando dalla panchina.” Un esempio emblematico è arrivato proprio dalla finale, con Ferran Torres entrato dalla panchina e autore del gol decisivo ai supplementari.

Polymarket e prediction markets: il nuovo concorrente del betting tradizionale

Il Mondiale 2026 ha rappresentato anche una fase di forte crescita per i prediction markets, piattaforme che trasformano i pronostici in veri e propri mercati di scambio. Polymarket ha registrato una notevole attività sui contratti legati al torneo, proponendo mercati relativi alla vincente finale, ai gironi, ai risultati delle partite e agli eventi specifici delle singole gare.

Il modello, basato sull’aggiornamento continuo dei prezzi in funzione delle aspettative degli utenti, avvicina il mondo delle previsioni sportive a quello del trading finanziario. La crescita di questi strumenti rappresenta una nuova sfida per gli operatori tradizionali del betting, soprattutto negli Stati Uniti, dove il confine tra scommessa sportiva, previsione e mercato finanziario sta diventando sempre più sottile.

PressGiochi

Las Vegas, come ‘inventarsi’ la World Cup

World Cup: per i bookmaker (esteri) è già un trionfo

World Cup, bookmaker all’assalto con una strepitosa girandola di bonus e di fantasiose giocate speciali!!