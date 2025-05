Wood (Bet365): “È importante agire precocemente per prevenire comportamenti problematici di gioco”

“Rappresento la società bet365 che ha sedi sia in USA che in Europa e posso confermare che riscontriamo gli stessi problemi in tutti i paesi. Il nostro scopo è far

“Rappresento la società bet365 che ha sedi sia in USA che in Europa e posso confermare che riscontriamo gli stessi problemi in tutti i paesi. Il nostro scopo è far in modo che i giocatori si divertano senza problemi ed abbiano un’esperienza serena di gioco.

C’è la tentazione all’esagerazione da parte del cliente in tutti i settori non solo in quello del gioco. Dobbiamo monitorare i nostri clienti e far in modo che possano continuare a divertirsi in modo responsabile senza cadere nella dipendenza.

Sulle nostre piattaforme di gioco, utilizziamo un sistema basato su un software che ha lo scopo di tracciare le transazioni e i comportamenti dei clienti per prevedere potenziali rischi. Il primo passo è utilizzare strumenti di controllo: fissare limiti di deposito e limiti di tempo passato a giocare oppure un sistema per capire quanti soldi un giocatore perde durante la sessione di gioco.

Questa funzionalità esiste già da diverso tempo ed è stata perfezionata negli anni, qualcosa di molto simile è stato previsto dal bando dei giochi online.

Noi lavoriamo in diversi modi: dobbiamo fare in modo che i minorenni non possano giocare. Abbiamo anche un sito web dedicato al gioco responsabile.

Il cuore del sistema è l’identificazione del gioco problematico, vogliamo prevenire che il giocatore abbia problemi in futuro. Si usa un sistema molto sofisticato provvisto di ‘marks of harm’, cioè, indicatori che permettono di capire se il giocatore presenta un comportamento di gioco problematico.

Siamo abbastanza fortunati, ma io personalmente non credo molto alla fortuna: abbiamo capito che intervenendo precocemente possiamo rimettere il giocatore sulla giusta direzione. Monitorare il comportamento dei giocatori ed intervenire nel momento in cui capiamo che ci sono dei problemi è il modo giusto per prevenire il gioco patologico. Noi vogliamo dei giocatori sereni che giocano per divertirsi e non giocatori patologici. Sui nostri siti la percentuale di giocatori patologici, per questo motivo, è molto bassa.

Non lasciamo i clienti soli quando vediamo che già soffrano, questo è il nostro metodo.

Altro indicatore per comprendere che un giocatore è a rischio è quando cambia continuamente le proprie impostazioni modificando il tempo di gioco, il deposito. Quando un giocatore autoescluso chiede di essere reinserito, effettuiamo dei controlli molto specifici”.

Lo ha dichiarato Graham Wood, Senior International Development Manager Hillside – Shared Services 2018 – Limited, durante la sessione giochi degli Stati generali di ADM.

