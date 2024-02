WinforLife: vinta la 471esima rendita a Acri (CS)

3000 euro al mese per 20 anni al fortunato vincitore con una giocata di soli 2 euro.

La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Market Tabacchi Bellino situato in Via Beato Giovanni XXIII, 79 a Acri (CS). Durante il concorso N° 1007 di oggi delle ore 10:00 Win for Life Classico ha infatti decretato il vincitore del 471esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita.

E’ la seconda vincita in Calabria a distanza di soli 5 giorni. Risale infatti al 24 febbraio 2024 la vincita del 470 vitalizio Win for Life realizzata a Catanzaro (CZ).

La combinazione è stata: 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20. Numerone: 16.

La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da 2€.

PressGiochi