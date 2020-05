La fortuna ha baciato un giocatore del punto vendita Sisal Tabacchi situato in via Dante, 57, San Giorgio Piacentino (PC). Durante il concorso N° 2328 delle ore 22:00 di sabato 16 maggio 2020, Win for Life Classico ha infatti decretato il vincitore del 456esimo vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita.

La combinazione è stata: 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 20. Numerone: 19.

La vincita, 3mila euro al mese per 20 anni, è stata realizzata con una giocata da 2€.

PressGiochi