Winafar: per giocare da casa con le slot del casino

Non parliamo di una pura e semplice migrazione dei software delle macchine installate nei casino terrestri verso le piattaforme di gioco in internet, cosa che avviene già da tanto tempo, ma di una vera e propria connessione in diretta fra il giocatore remoto e la videoslot vera e propria.

Ciò è consentito dal nuovissimo sistema Winafar lanciato dalla israeliana Softweave Limited, il cui primo applicativo è stato installato su 12 slot, con 5 titoli diversi, del casino Hard Rock International ad Atlantic City.

Le macchine, rinchiuse in una stanza assolutamente inaccessibile al pubblico, sono collegate in streaming e il giocatore può seguirne in tempo reale le evoluzioni grazie alle telecamere piazzate di fronte ad esse.

Psicologicamente parlando, questa soluzione può abbattere il muro della diffidenza di quei giocatori che non si fidano del gioco puramente virtuale, ritenendo ancora più sicuro quello praticato su macchine stand alone. Altro aspetto interessante è che consentire l’accesso dalla rete alle slot fisiche può consentire ai casino di riempire i tempi morti di cui usualmente soffrono, considerando che in base a una statistica effettuata su territorio americano esse risultano occupate, in media, solo per il 30% dell’orario.

Ma dal punto di vista commerciale c’è anche un ulteriore potenziale vantaggio per i gestori delle case da gioco “brick and mortar”: assottigliare ancora di più la distanza tra gaming online e offline, oltre che fidelizzare i giocatori che abitualmente frequentano la location consentono loro di proseguire la propria esperienza di gioco ovunque si trovino. Infatti, Hard Rock Cafe le offre in esclusiva sul proprio sito web ai clienti in possesso della card personalizzata.

Tra l’altro, il sistema Winafar è universale: tale tecnologia può essere incorporata in qualsiasi slot machine semplicemente collegando la scatola Winafar e installando telecamere e microfoni.

L’unico aspetto negativo nella tecnologia di Softweave è che le singole slot possono essere fruite solo da un singolo giocatore alla volta, quindi, in caso di tutto esaurito bisognerà aspettare pazientemente che qualcuno decida di andarsene.

