20 Gennaio 2026 - 16:21

Win for Life, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 17mila euro

Durante il concorso N°330 delle ore 13.00 di oggi martedì 20 gennaio, è stata realizzata una vincita Win for Life con punti 10/0 da 17.871,55€. La giocata vincente – di

20 Gennaio 2026

Durante il concorso N°330 delle ore 13.00 di oggi martedì 20 gennaio, è stata realizzata una vincita Win for Life con punti 10/0 da 17.871,55€.

La giocata vincente – di 2 euro – è stata realizzata online su Sisal.it.

La combinazione è stata: 2 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20. Numerone: 1.

WIN FOR LIFE CON TUTTE LE SUE MODALITA’ DI GIOCO HA DISTRIBUITO FINO A OGGI 478 RENDITE.

 

PressGiochi

 

 

