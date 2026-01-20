20 Gennaio 2026 - 16:21
Sfoglia l'ultimo numero
Ricevi il magazine
Durante il concorso N°330 delle ore 13.00 di oggi martedì 20 gennaio, è stata realizzata una vincita Win for Life con punti 10/0 da 17.871,55€. La giocata vincente – di
20 Gennaio 2026
Share the post "Win for Life, realizzata online su Sisal.it una vincita da oltre 17mila euro"
Durante il concorso N°330 delle ore 13.00 di oggi martedì 20 gennaio, è stata realizzata una vincita Win for Life con punti 10/0 da 17.871,55€.
La giocata vincente – di 2 euro – è stata realizzata online su Sisal.it.
La combinazione è stata: 2 – 5 – 6 – 7 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 20. Numerone: 1.
WIN FOR LIFE CON TUTTE LE SUE MODALITA’ DI GIOCO HA DISTRIBUITO FINO A OGGI 478 RENDITE.
PressGiochi
Nome
Cognome
Email
Regione
Nazionalità
Settore
—Seleziona un'opzione—Apparecchi da intrattenimentoScommesseAmusementLotterieBingoOnlineCasinòPokerStampa
Acconsento al trattamento dei dati personali. Informativa Privacy