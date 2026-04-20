Win for Life Classico: assegnato il 480° vitalizio da 3.000 euro al mese su Sisal.it

20 Aprile 2026 - 17:34
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Durante il concorso n. 1846 delle ore 16:00 di domenica 19 aprile, Win for Life Classico ha decretato il vincitore del 480° vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita. La giocata
20 Aprile 2026
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Durante il concorso n. 1846 delle ore 16:00 di domenica 19 aprile, Win for Life Classico ha decretato il vincitore del 480° vitalizio assegnato dal Gioco della Rendita.
La giocata vincente è stata realizzata online su Sisal.it.
La rendita – pari a 3.000,00€ al mese per 20 anni – è stata assegnata con una giocata di 2€.
La combinazione vincente è stata: 1 – 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 20.Numerone: 20.
Win for Life, con tutte le sue modalità di gioco, ha distribuito fino a oggi 480 rendite.
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